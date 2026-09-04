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Σιακαντάρης σε Αναστασίου για τα βραχιόλια της γιαγιάς: «Ήμαρτον… Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια»

Απάντηση στη Βάσια Αναστασίου σχετικά με τα «βραχιόλια της γιαγιάς» της έδωσε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης.

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Γιώργος Σιακαντάρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σιακαντάρης απευθύνθηκε στον Αναστασίου, σχολιάζοντας ένα ζήτημα που απασχόλησε την επικαιρότητα.
  • Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν «τα βραχιόλια της γιαγιάς», με την υπόθεση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις.
  • Η αντίδραση του Σιακαντάρη ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμαρτον… Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».

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Απάντηση στη Βάσια Αναστασίου σχετικά με τα «βραχιόλια της γιαγιάς» της έδωσε ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης.

Βάσια Αναστασίου: Με πήρε η γιαγιά μου και μου είπε «θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια»

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία; Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».

Σημειώνεται ότι η Βάσια Αναστασίου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (4/9) στον ΣΚΑΙ, σχολίασε την αναφορά του Γιώργου Παππά της ΕΛΑΣ για τις θυρίδες και είπε ότι «ο κόσμος αγχώνεται, η γιαγιά μου με πήρε αγχωμένη και μου λέει, ” παιδί μου θα μας πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;”».

 

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