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Ευάγγελος Τουρνάς: Δεν θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, θα παραμείνει στην Αθήνα αντί να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Πολιτική

Ευάγγελος Τουρνάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, θα παραμείνει στην Αθήνα αντί να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την 90ή ΔΕΘ.
  • Η απόφαση ελήφθη καθώς για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
  • Σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνονται η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Χίος, τα Ψαρά, η Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Αθήνα θα παραμείνει αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, παρότι επρόκειτο να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια των περιπτέρων του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος στην 90ή ΔΕΘ, αλλά και για την ομιλία του Πρωθυπουργού.

Ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό και θα παραμείνει στο Υπουργείο και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς για αύριο περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Πρόκειται για την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη Χίο, τα Ψαρά, την Ικαρία, καθώς και περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας.

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