Κυρανάκης: Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει – Ο Τσίπρας προσποιείται αλλαγή προφίλ

Με φόντο τη ΔΕΘ και ενόψει της παρουσίασης των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την επόμενη τετραετία, ο γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έδωσε στο ΕΡΤnews, το πολιτικό και κυβερνητικό στίγμα της επόμενης περιόδου, αναφερόμενος τόσο στις προτεραιότητες της κυβέρνησης στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών, όσο και στις πολιτικές εξελίξεις και τις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με τον ευρύτερο πολιτικό χώρο.

Από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, έως την πορεία των μεγάλων έργων, την ενίσχυση της άμυνας, την ενεργειακή πολιτική και τον στόχο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, ο κ. Κυρανάκης επιχείρησε να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα της κυβερνητικής στρατηγικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά: «Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το κόμμα»

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Κυρανάκης, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Την έχω πει την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Πολλές φορές, δεν έχει αλλάξει κάτι», ανέφερε, για να προσθέσει: «Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε».

«Όταν υπάρξει αλλαγή πολιτικού σκηνικού, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και η «προσποίηση αλλαγής προφίλ»

Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας της ΝΔ, σχολίασε και τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας σκληρή κριτική στις προτάσεις του για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος και αμφισβητώντας παράλληλα την πολιτική «μετατόπιση», που επιχειρεί να εμφανίσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η βασική του κριτική, όπως είπε, αφορά «σε πολύ μεγάλο βαθμό» την προχειρότητα των προτάσεων, ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανίσει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ.

«Είδα μια προσπάθεια ή μια προσποίηση αλλαγής προφίλ. Μίλησε για την παραγωγική Ελλάδα, μίλησε για ιδιωτικό τομέα, ξένες επενδύσεις, συνδέσεις σε εμπορικούς διαδρόμους, πράγματα τα οποία ήταν εντελώς ξένα στην Αριστερά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Κυρανάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρεί πλέον να προσεγγίσει πολιτικά θέσεις που παραδοσιακά εκφράζει η Νέα Δημοκρατία.

«Οι ξένες επενδύσεις δημιουργούσαν αλλεργία στην Αριστερά», είπε, υποστηρίζοντας ότι σήμερα ο κ. Τσίπρας, προσπαθεί να πείσει πως μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη και την παραγωγική οικονομία.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αρκετές από τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού ως εξαγγελίες για πολιτικές που, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Σιδηρόδρομος: «Είναι ένα βήμα για να αποκτήσουμε ξανά αξιοπιστία»

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών και την προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στις δημόσιες υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας – Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι η πλήρης λειτουργία της σηματοδότησης και των συστημάτων ασφαλείας αποτέλεσε στόχο που είχε τεθεί συγκεκριμένα και, όπως είπε, τηρήθηκε.

«Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε. Στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε το πρώτο δρομολόγιο», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε την ολοκλήρωση των έργων με την προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στον σιδηρόδρομο, έπειτα από την τραγωδία των Τεμπών.

«Είναι ένα βήμα για να αποκτήσουμε ξανά αξιοπιστία ως ελληνικός σιδηρόδρομος και να χτίσουμε ξανά εμπιστοσύνη. Να ξαναμπεί ο κόσμος στο τρένο», είπε.

Όπως πρόσθεσε, η ανανέωση των τρένων, η αναβάθμιση των υποδομών, τα συστήματα ασφαλείας και η ανακαίνιση των σταθμών δημιουργούν, κατά την εκτίμησή του, τις προϋποθέσεις ώστε «ο σιδηρόδρομος ξανά να αποκτήσει ζωή».

Η οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα στο επίκεντρο της ΔΕΘ

Στους βασικούς άξονες της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αλλά και στο κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, για την επόμενη τετραετία, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως προανήγγειλε, στο επίκεντρο θα βρεθούν μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν οι βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο κ. Κυρανάκης, υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει, όπως είπε, τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ίδιας πορείας, επικαλούμενος τη μείωση του δημόσιου χρέους, την αύξηση των μισθών και τη μείωση της φορολογίας, αλλά και τη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας.

«Η οικονομική μας πολιτική τα τελευταία επτά χρόνια έχει αποδώσει καρπούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει πλέον «ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να συνεχίσουμε και να ισχυροποιήσουμε περισσότερο τη χώρα».

Όπως επεσήμανε η ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα περιοριστεί μόνο στα μέτρα της επόμενης περιόδου, αλλά θα περιγράψει και τον ορίζοντα που θέτει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο γενικός γραμματέας της ΝΔ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι αυξήσεις των εισοδημάτων να υπερβαίνουν τον πληθωρισμό.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η σταθερή αύξηση εισοδημάτων, η οποία θα υπερβαίνει κάθε χρόνο τον πληθωρισμό», τόνισε.

Ο κ. Κυρανάκης, αναγνώρισε ότι οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ζωής. Όπως είπε, οι δύο πόλεμοι στην περιοχή έχουν δραστικές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες τελικά μετακυλίονται στο κόστος των προϊόντων, στα υλικά οικοδομής, αλλά και στα ενοίκια.

«Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι μια πιο εξωστρεφής, εξαγωγική οικονομία, η οποία μπορεί να δώσει καλύτερους μισθούς», υποστήριξε, συνδέοντας την αύξηση των μισθών με τη δυνατότητα για καλύτερες συντάξεις και χαμηλότερους φόρους.

Ενέργεια, καύσιμα και η επόμενη ημέρα

Στο ζήτημα των καυσίμων και του ενεργειακού κόστους, ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε στη διεθνή αστάθεια και στις διακυμάνσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τις διαθέσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από εισαγωγική σε εξαγωγική χώρα ενέργειας.

«Η επιλογή που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση να δαπανήσει πόρους, να κάνει επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα από εισαγωγική χώρα ενέργειας να είμαστε εξαγωγική χώρα ενέργειας, να πουλάμε ενέργεια σε άλλες χώρες, μας επιτρέπει σε αυτή την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνει η Ευρώπη να έχουμε στη χονδρική σταθερά από τις χαμηλότερες τιμές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά και παράλληλα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Οι τιμές ενέργειας αντανακλούν και στο ράφι», σημείωσε, εξηγώντας ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί μέρος του κόστους των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Η αμυντική βιομηχανία και τα 15.000 drones

Στο πεδίο της εθνικής άμυνας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η μονάδα παραγωγής drones που επισκέφθηκε ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να παράγει 15.000 drones ετησίως.

«Ελληνικά όπλα από ελληνικά χέρια. Αυτό σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει λιγότερες εξαρτήσεις από ξένες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τον «Θόλο του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν «ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό από αυτό που παραλάβαμε το 2019».

Το χρέος και η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση για την οικονομία συνδέθηκε από τον κ. Κυρανάκη και με το ζήτημα του δημόσιου χρέους και τις πολιτικές επιλογές προηγούμενων δεκαετιών. Με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κυρανάκης, επέκρινε τις πολιτικές που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στη συσσώρευση δημόσιου χρέους τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Δεν έχουμε μάθει τίποτα από την κρίση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η δική του γενιά έχει κληρονομήσει μεγάλα βάρη από τις προηγούμενες.

Άσκησε μάλιστα έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι η λογική των διορισμών στο Δημόσιο και του δανεισμού για την κατανάλωση δημιούργησε μια νοοτροπία που, όπως είπε, «δηλητηρίασε γενιές και γενιές ανθρώπων».

Αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή πολιτική, έκανε ειδική αναφορά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στην προσπάθεια μείωσης του χρέους.

«Έχουμε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση και έναν υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος βήμα βήμα αποπληρώνει και μειώνει τα χρέη της δικής μας γενιάς προς την επόμενη», σημείωσε.

Όπως είπε, πρόκειται για μια πολιτική που μπορεί να μην αποδίδει άμεσα στην καθημερινότητα, ωστόσο, κατά την άποψή του, θα αξιολογηθεί θετικά σε βάθος χρόνου.

«Πιστεύω ότι ιστορικά αυτή η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας θα δικαιωθεί», ανέφερε.

Η Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα και το «κράτος που είναι παρόν»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφέρθηκε εκτενώς και στις περιοδείες των κυβερνητικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες, όπως είπε, δεν συνδέονται αποκλειστικά με τη ΔΕΘ, αλλά θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συνολικά 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, με υπουργούς να παρουσιάζουν συγκεκριμένα έργα και δράσεις.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στη μονάδα παραγωγής drones, αλλά και στην ανακαίνιση πέντε Κέντρων Υγείας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα Δίκαια Έβρου και στο Σουφλί, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών χρειάζονται έμπρακτη παρουσία του κράτους.

«Τα σύνορα δεν είναι μόνο φράχτες ή όρια. Τεχνητά σύνορα είναι οι άνθρωποι, είναι οι κοινωνίες που ζουν σε ακριτικές περιοχές», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Σύνορα είναι οι τοπικές κοινότητες οι οποίες χρειάζονται το κράτος να είναι παρόν. Και κράτος είναι υγεία και κράτος είναι σχολεία. Κράτος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις».

«Να κοιτάμε τον κάθε πολίτη στα μάτια»

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε στον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να θέσει ευθέως ζήτημα αυτοδυναμίας.

Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης και του κόμματος, είναι να παρουσιάσει στους πολίτες ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να κριθεί στη συνέχεια από την κάλπη.

«Να μπορούμε τον κάθε πολίτη να τον κοιτάμε στα μάτια με ειλικρίνεια και να μπορούμε να του πούμε ότι αγωνιστήκαμε, δουλέψαμε μέρα νύχτα για να καταφέρουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΝΔ, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να αξιολογήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα με βάση το κατά πόσο μπορούν να δουν σε αυτό τη δική τους ζωή και το μέλλον των παιδιών τους.

«Εκείνος θα αποφασίσει αν το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσουμε είναι το σωστό για τη δική του ζωή, για την οικογένειά του και αν μπορεί να δει τον εαυτό του και τα παιδιά του, την οικογένειά του στην Ελλάδα του 2030, την οποία χτίζουμε», κατέληξε.