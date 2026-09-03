Σαμαράς για τις εξαγγελίες Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…»

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…».