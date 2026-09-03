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Σαμαράς για τις εξαγγελίες Τσίπρα: «Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…»

Ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε τις πρόσφατες εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατηγορώντας τον ότι επιβεβαίωσε τον εαυτό του προτείνοντας μεταρρυθμίσεις που είχε σταματήσει ή δεν είχε υλοποιήσει ως πρωθυπουργός. Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει, παρουσιάζοντας ένα ρητορικό πρόγραμμα χωρίς όραμα.

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Αντώνης Σαμαράς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Σαμαράς σχολίασε τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα από τη 90η ΔΕΘ, δηλώνοντας πως «ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του». Πρόσθεσε πως πρότεινε «μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, … είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι ο κ. Τσίπρας «δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει».
  • Ο κ. Σαμαράς έκρινε ότι ο κ. Τσίπρας παρουσίασε ένα ρητορικό «πρόγραμμα» χωρίς όραμα, καταλήγοντας: «Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…».

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«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Ο πρώην πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές…».

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