Βορίδης: «Ο Σαμαράς μας έδωσε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε σχέση με τη λεγόμενη woke ατζέντα»

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Σκληρή απάντηση στις αιχμές αλλά και στις ευθείες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τη «woke ατζέντα», στην κριτική που δέχεται η Νέα Δημοκρατία για την πολιτική της φυσιογνωμία, αλλά και στις αιχμές για τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και τον ΛΑΟΣ, δίνει ο Μάκης Βορίδης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο κανάλι Action 24, «σκιαγραφώντας» επίσης το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής και της ρεαλιστικής βάσης, γύρω από την οποία κινείται ειδικά σχετικά με τις εξαγγελίες μέτρων.

Ο κ. Βορίδης υπεραμύνεται της στρατηγικής της κυβέρνησης, απορρίπτει ως «αδιέξοδες» όσες κριτικές, όπως υποστηρίζει, δεν συνοδεύονται από πολιτική στόχευση και θέτει το ερώτημα, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο αναφέρθηκε στις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίες έχουν κοστολογηθεί στα 13 δισ.ευρώ.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, επεσήμανε πως «Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική».

Η απάντηση στις αιτιάσεις Σαμαρά για τη «woke ατζέντα»

Η συζήτηση για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στο επίκεντρο της παρέμβασης του Μάκη Βορίδη, με τον ίδιο να απαντά και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί από τον Αντώνη Σαμαρά για τη λεγόμενη «woke ατζέντα».

Ο κ. Βορίδης απορρίπτει κατηγορηματικά ότι η Νέα Δημοκρατία συνδέεται με αυτή την πολιτική κατεύθυνση και παραπέμπει σε παλαιότερη δημόσια τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς έχει ασκήσει έντονη κριτική στη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο ο κ. Βορίδης επιλέγει να θυμίσει ότι ορισμένες από τις πολιτικές επιλογές που σήμερα αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης είχαν γίνει επί της πρωθυπουργίας του ίδιου του κ. Σαμαρά.

«Δεν έχουμε σχέση με τη λεγόμενη woke ατζέντα, που υπάρχει από το 2012. Αυτό το είχε διευκρινίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημόσια δήλωσή του, εδώ και πολύ καιρό. Μπορεί κάιιοιος να μην τον πιστεύει, κάποιος άλλος να είναι επιφυλακτικός, μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί οτιδήποτε. Όμως ξαναλέω, ότι αυτή είναι η θέση μας».

«Ο Σαμαράς μας έδωσε την ευκαιρία να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε σχέση με τη λεγόμενη woke ατζέντα».

«Εγώ και ο Γεωργιάδης μπήκαμε στη ΝΔ το 2012 επί Σαμαρά»

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρεται ευθέως στην κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία, έχει ενσωματώσει στελέχη από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με αιχμές τόσο για την παρουσία πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ όσο και για πρόσωπα που προέρχονται από τον ΛΑΟΣ.

«Επίσης, υπάρχουν μη στοιχειοθετημένες κριτικές για την κυβέρνηση. Για παράδειγμα: «Δεν μας αρέσει η ΝΔ διότι πήρε πολλούς ΠΑΣΟΚους. Έχει μαζέψει και κάποιους από τον ΛΑΟΣ».

Η απάντησή του είναι ότι η διεύρυνση αυτή δεν αποτελεί αποκλειστικά επιλογή της σημερινής ηγεσίας. Υπενθυμίζει χαρακτηριστικά ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης εντάχθηκαν στη ΝΔ το 2012, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.

«Να θυμίσω ότι ο Γεωργιάδης και εγώ μπήκαμε στη ΝΔ το 2012, επί Αντώνη Σαμαρά».

Μάλιστα, ο κ. Βορίδης υπογραμμίζει ότι η ένταξή τους δεν έγινε με διορισμό ή απλή κομματική τοποθέτηση, αλλά με εκλογική διαδικασία.

«Να θυμίσω επίσης ότι δεν μπήκαμε απλά. Εγώ ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ για δύο χρόνια και, παρεμπιπτόντως, να πω ότι μπήκαμε με σταυρό. Δεν μας διόρισε κάποιος κάπου. Εγώ βγήκα πρώτος στην Ανατολική Αττική σε ψήφους τότε. Ο κ. Γεωργιάδης ήταν υπουργός Υγείας».

Και επανέρχεται στο πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν αυτές οι επιλογές:

«Αυτά συνέβησαν στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, όχι του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν έκανε καλά, μπορεί να έχει αναθεωρήσει. Αυτό είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου».

Η υπενθύμιση αυτή λειτουργεί ως έμμεση απάντηση στις σημερινές αιχμές του πρώην πρωθυπουργού και επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ, στις πολιτικές επιλογές που είχαν γίνει ήδη από το 2012. Ταυτόχρονα ο κ. Βορίδης, με έναν εξαιρετικά εύσχημο τρόπο «πετάει το μπαλάκι στην εξέδρα» και υπενθυμίζει επιλογές του Αντώνη Σαμαρά κατή την χρονική περίοδο της διακυβέρνησής του, που είτε έμμεσα είτε άμεσα αμφισβητεί.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την κριτική που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από διαφορετικές κατευθύνσεις, θεωρώντας ότι πολλές φορές οι πολιτικές κατηγορίες που του αποδίδονται είναι μεταξύ τους αντιφατικές.

«Να ρωτήσω: με τη συνολική λογική, το κακό του Μητσοτάκη είναι ότι είναι κεντρώος και συγχρόνως πολιτικός ή ότι είναι ακροδεξιός;»

Και καταλήγει:

«Και τα δύο δεν μπορεί να είναι. Ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Αδιέξοδες κριτικές, χωρίς αντιστοίχιση και στόχευση».

Τα 13 δισ. του Τσίπρα και οι δημοσιονομικές αντοχές

Από την πολιτική φυσιογνωμία της ΝΔ, η αντιπαράθεση μεταφέρεται στην οικονομία και στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάκης Βορίδης, αμφισβητεί τη δημοσιονομική δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων που αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό, επικαλούμενος την αποτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

«Η αποτίμηση των μέτρων του Τσίπρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι στα 13 δισ. Άρα γυρίσαμε στα γνωστά: «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα».

Για τον ίδιο, ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα είναι οι πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Το μεγάλο θέμα είναι ποια είναι τα δημοσιονομικά μεγέθη, οι αντοχές της οικονομίας και, με βάση αυτές, τι επιλογές θα κάνεις».

Ο κ. Βορίδης υποστηρίζει ότι ακόμη και για τις σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες τα περιθώρια είναι περιορισμένα:

«Άρα εδώ το δικό μας οικονομικό επιτελείο «ξύνει τον πάτο του βαρελιού» για να πούμε μέτρα που ανέρχονται στο 1,5 δισ. Θα ακουμπήσουμε τα 2; Ίσως δεν τα καταφέρουμε».

Και προσθέτει ότι σήμερα υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επαναληφθούν πρακτικές του παρελθόντος.

«Και έρχεται ο άλλος, ελαφρά τη καρδία, ξαναγυρίζει σε αυτό που έχουμε ζήσει. Τώρα υπάρχουν κόφτες δαπανών. Δεν περνάνε αυτοί οι προϋπολογισμοί».

Ο ίδιος, πάντως, διευκρινίζει ότι δεν αποδίδει αυτή τη λογική αποκλειστικά στον Αλέξη Τσίπρα:

«Δεν μπορώ να αδικήσω τον κ. Τσίπρα. Αυτό δεν το κάνει μόνο ο κ. Τσίπρας, το κάνει η Αριστερά στον κόσμο».

Κασιδιάρης, πατριωτισμός και μεταναστευτικό

Η συζήτηση στη συνέχεια περνά στο ζήτημα του πατριωτικού χώρου και στην υπόθεση του Ηλία Κασιδιάρη. Ο Μάκης Βορίδης επιχειρεί αρχικά να διαχωρίσει την περίπτωση Κασιδιάρη από την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

«Ο Κασιδιάρης είναι περίπτωση. Η εγκληματική οργάνωση είναι άλλη περίπτωση».

Παράλληλα, απευθύνεται στους πολίτες που θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν εκφράζει πλέον επαρκώς την πατριωτική πολιτική τους ταυτότητα.

«Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αυτούς που λένε ότι έχουν πατριωτική συνείδηση: υπάρχει άλλη κυβέρνηση πιο πατριωτική από αυτήν;»

Στο ίδιο πλαίσιο επικαλείται την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ εφαρμόζει αυστηρή πολιτική.

«Κάνουν λάθος στην αξιολόγησή τους όσοι φεύγουν. Να αναφέρω ότι έχει την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική».

Η επιχειρηματολογία του είναι ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνεται από τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζει και όχι αποκλειστικά από τις πολιτικές ταμπέλες που της αποδίδονται.

«Η ΝΔ παραμένει συγκροτημένη»

Στο τέλος της παρέμβασής του, ο Μάκης Βορίδης επιχειρεί να δώσει τη συνολική εικόνα που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει σήμερα το κυβερνών κόμμα.

«Δεν έχω ξαναδεί και δεν έχετε ξαναδεί μία κυβέρνηση να παραμένει συγκροτημένη εδώ και οκτώ χρόνια και να αποσυντίθενται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.»

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της κυβερνητικής πολιτικής αναφέρει την άμυνα και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

«Η ΝΔ ενοποίησε στην πράξη τον αμυντικό χώρο, πήρε F-35, έφτιαξε τον «θόλο». Ποιος άλλος;»

Με αυτό το επιχείρημα επιχειρεί να απαντήσει και σε όσους αμφισβητούν το πολιτικό στίγμα της σημερινής ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρίνεται από συγκεκριμένες αποφάσεις και όχι μόνο από ιδεολογικές ετικέτες.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολίτες που αναζητούν διαφορετική πολιτική έκφραση και υποστηρίζει ότι η ΝΔ, οφείλει να συνομιλεί μαζί τους.

«Χρειάζεται διάλογος με όσους διαφωνία με τη ΝΔ»

«Οφείλουμε να ανοίξουμε έναν διάλογο με τους πολίτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό από εμάς και να τους ρωτήσουμε: «Τι νομίζετε ότι δεν κάνουμε καλά; Ο διάλογος είναι συνεχής».

Το τελικό πολιτικό μήνυμα του κ. Βορίδη είναι ότι η ουσιαστική κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν όμως συνοδεύεται από συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Αντίθετα, θεωρεί «αδιέξοδες» τις κριτικές που, όπως υποστηρίζει, περιγράφουν τη ΝΔ με αντικρουόμενους χαρακτηρισμούς χωρίς να εξηγούν ποια διαφορετική πολιτική θα μπορούσε να εφαρμοστεί.