Reuters: Tελεσίγραφο του Ιράν στις ΗΠΑ για το «οχυρό» της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο – Πολιορκία του Ισραήλ σε υπόγειο τούνελ στο Άλι αλ Τάχερ

Tο Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως μια πιθανή ισραηλινή επίθεση σε στρατηγική κορυφογραμμή του Νοτίου Λιβάνου, όπου βρίσκονται εγκλωβισμένα ιρανικά στελέχη μαζί με μαχητές της Χεζμπολάχ, θα πυροδοτήσει μαζικά αντίποινα.

Σύμφωνα με τρεις περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η Τεχεράνη προειδοποίησε την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας ισραηλινή επιχειρησιακή κίνηση στην κορυφογραμμή Άλι αλ Τάχερ θα συναντήσει μια μεγάλης κλίμακας ιρανική απάντηση.

Το μήνυμα αυτό, το οποίο εστάλη τον περασμένο μήνα, υπογραμμίζει την άμεση εμπλοκή του Ιράν στις συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, καθώς η περιφερειακή σύγκρουση εισέρχεται στον έβδομο μήνα της.

Ο στρατηγικός στόχος του Άλι αλ Τάχερ

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας από τον Λίβανο, η Χεζμπολάχ πιστεύεται ότι έχει κατασκευάσει ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και αποθήκες οπλισμού στην κορυφογραμμή Άλι αλ Τάχερ, η οποία δεσπόζει στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Iran warns US against Israeli attack on south Lebanon ridge held by Hezbollah, sources say https://t.co/9Y1QVTSQAV https://t.co/9Y1QVTSQAV — Reuters (@Reuters) September 3, 2026



Το σημείο αυτό έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον περιζήτητα και αμφισβητούμενα πεδία μάχης στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει δημόσια ότι ελέγχει τον λόφο και θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή προέλαση. Στελέχη της έχουν αναφερθεί σε μια «εγκατάσταση» στο σημείο, αρνούμενα ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει καταλάβει εκτάσεις στα νότια του Άλι αλ Τάχερ και έχει προσδιορίσει την κορυφογραμμή ως έναν από τους «κύριους επιχειρησιακούς του στόχους» στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ

Δύο από τους περιφερειακούς αξιωματούχους ανέφεραν ότι το ιρανικό μήνυμα διαβιβάστηκε μέσω του Ομάν, το οποίο διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο.

Οι ίδιες πηγές, που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη, σημείωσαν ότι περισσότερα από δώδεκα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο ανώτερων αξιωματικών, βρίσκονται εκεί μαζί με τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

Μια τρίτη πηγή, ξένος αξιωματούχος με άμεση γνώση της αλληλογραφίας, δήλωσε ότι το μήνυμα εστάλη γύρω στα μέσα Αυγούστου και ότι, ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πίεσης, το Ισραήλ ανέβαλε την εισβολή στο Άλι αλ Τάχερ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το μήνυμα ή το αν οι ΗΠΑ άσκησαν πιέσεις στο Ισραήλ να μην επιτεθεί στο Άλι αλ Τάχερ, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Αυτό δεν είναι ακριβές».

🚨Why has the Ali al-Taher ridge become a key battleground in southern #Lebanon? The Ali al-Taher ridge, which overlooks a wide part of southern Lebanon, has become one of the main flashpoints in the fighting between Israel & Hezbollah.@AJEnglish

Hezbollah is believed to have… pic.twitter.com/3bzee2b7Q6 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 3, 2026



Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στη Γενεύη, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ή το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ενώ ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει εάν ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται στο Άλι αλ Τάχερ.

Όταν το Reuters επικοινώνησε με το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ, αυτό ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το ιρανικό μήνυμα, αλλά σημείωσε ότι ήταν ένα «φυσικό συμπέρασμα» να έχει σταλεί μια τέτοια προειδοποίηση για την κορυφογραμμή.

«Το Ιράν θεωρεί οποιαδήποτε ισραηλινή κίνηση στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, ειδικά την εδαφική επέκταση, ως μείζονα παραβίαση της Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ, αναφερόμενο στο Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) ΗΠΑ-Ιράν του Ιουνίου που περιλάμβανε εκεχειρία στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ στις αρχές Ιουνίου ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στα περίχωρα της Βηρυτού.

Πολιορκία και επιχειρήσεις ασφυξίας

Παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται γύρω από την κορυφογραμμή και την τελευταία εβδομάδα εξαπέλυσε δύο φορές drones με εκρηκτικά εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή.

💥 Hezbollah drones target IDF forces in southern Lebanon: Hezbollah launched two explosive-laden drones overnight toward IDF soldiers operating at the Ali al-Taher Ridge in the Security Zone. Israeli troops opened fire and downed one of the drones. No IDF injuries were… pic.twitter.com/3k101AaNTz — Israel Realtime (@IsraelRealtime) September 2, 2026



Τον Ιούλιο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον μαχητή της Χεζμπολάχ κοντά σε φρεάτιο πρόσβασης στην υπόγεια εγκατάσταση, δεσμευόμενος να μην επιτρέψει στη οργάνωση να δραστηριοποιείται στην περιοχή ή να αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ ήταν εγκλωβισμένοι υπογείως χωρίς τροφή και νερό.

Παράλληλα, η ισραηλινή εφημερίδα Maariv, επικαλούμενη στρατιωτική πηγή, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο ισραηλινός στρατός εκτιμά πως δεν υπάρχουν δυνάμεις των IRGC στο Άλι αλ Τάχερ και ότι ορισμένοι μαχητές της Χεζμπολάχ πέθαναν από έλλειψη τροφής και νερού.

Israeli forces carried out air and artillery strikes around Ali al-Taher heights, bombed Nabatieh al-Fawqa and Haris, and carried out new demolition operations in Houla and Beit Lif.#Lebanon pic.twitter.com/cBou6JEpjD — IranPress (@IranPress_eng) September 3, 2026



Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι ο στρατός του Ισραήλ προσπαθεί να εξαναγκάσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ και τα στελέχη των IRGC να βγουν έξω πολιορκώντας τους και καταρρίπτοντας τις προσπάθειες μεταφοράς τροφίμων και νερού με drones στην κορυφογραμμή.

Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Reuters: «Αυτό που είδαμε τον περασμένο μήνα είναι η ισραηλινή πίεση για την πολιορκία του Άλι αλ Τάχερ, προκειμένου να επιβληθεί μια πραγματικότητα εντός αυτής της εγκατάστασης που θα την καταστήσει μη κατοικήσιμη. Αυτή η προσέγγιση, καθώς και η απουσία επίθεσης μεγάλης κλίμακας, σημαίνει ότι είναι πιθανό να μεταφέρθηκε ένα μήνυμα μέσω αμφότερων των χωρών — αυτό είναι ένα φυσικό συμπέρασμα».

Η απειλή για ολοκληρωτικό πόλεμο

Μια πηγή από τον Λίβανο, που ενημερώθηκε από τη Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι μαχητές της οργανώσης μπορούν ακόμη να έχουν πρόσβαση στις θέσεις τους μέσω της βόρειας πλευράς της κορυφογραμμής.

Το Reuters δεν μπορέσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη στρατιωτική κατάσταση στο Άλι αλ Τάχερ, το οποίο το Ισραήλ έχει συμπεριλάβει σε μια αυτόκλητη ζώνη ασφαλείας που κατέχεται από τα στρατεύματά του και είναι προσβάσιμη για τους Λιβανέζους.

Παρά την προειδοποίηση του Ιράν, η ίδια πηγή και ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν ότι μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της κορυφογραμμής παραμένει πιθανή τις επόμενες εβδομάδες.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Άλι αλ Τάχερ θα σημάνει την επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτοξεύσεις πυραύλων κατά κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ.