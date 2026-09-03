Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά – Ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα

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Στο νοσοκομείο Πρέβεζας φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή τρία ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για δύο αγόρια, 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι, 8 ετών από τον Δήμο Ζηρού που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παραμελημένα και υποσιτισμένα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συγγενείς έκαναν καταγγελία εις βάρος του πατέρα, με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς η μητέρα τους τα είχε εγκαταλείψει.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την Αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο.

Ο κ. Γιαννάκος αναρωτιέται «ποιος θα φταίει εάν τα αρπάξει» και προσθέτει ότι «το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα».