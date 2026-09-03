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Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 3 ανήλικα παιδιά – Ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα

Τρία ανήλικα παιδιά από τον Δήμο Ζηρού φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή, καθώς μεταφέρθηκαν παραμελημένα και υποσιτισμένα. Συγγενείς κατήγγειλαν τον πατέρα, με τον οποίο ζούσαν τα παιδιά μετά την εγκατάλειψη από τη μητέρα τους. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη αστυνομικής φύλαξης των παιδιών, καθώς ο πατέρας τους βρίσκεται έξω από το νοσοκομείο.

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Νοσοκομείο Πρέβεζας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο Πρέβεζας φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή τρία ανήλικα παιδιά, 13, 7 και 8 ετών, από τον Δήμο Ζηρού, καθώς μεταφέρθηκαν παραμελημένα και υποσιτισμένα.
  • Συγγενείς έκαναν καταγγελία εις βάρος του πατέρα, με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς η μητέρα τους τα είχε εγκαταλείψει.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει ότι τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την Αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο, με τον κ. Γιαννάκο να αναρωτιέται «ποιος θα φταίει εάν τα αρπάξει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο Πρέβεζας φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή τρία ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για δύο αγόρια, 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι, 8 ετών από τον Δήμο Ζηρού που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παραμελημένα και υποσιτισμένα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συγγενείς έκαναν καταγγελία εις βάρος του πατέρα, με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, καθώς η μητέρα τους τα είχε εγκαταλείψει.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την Αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο.

Ο κ. Γιαννάκος αναρωτιέται «ποιος θα φταίει εάν τα αρπάξει» και προσθέτει ότι «το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα».

 

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