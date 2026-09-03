Χανιά: Καταγγελία για ξυλοδαρμό ανήλικης μέσα σε αυτοκίνητο – Κινητοποιήθηκε η Αστυνομία

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης (3/9/3036), μετά από καταγγελία πολίτη για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Η καταγγελία που κινητοποίησε την Άμεση Δράση

Λίγο μετά τις 20:00, η Αστυνομία, ενημερώθηκε για ένα σοβαρό περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ζητώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών, καθώς φέρεται να είχε γίνει μάρτυρας ξυλοδαρμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεφωνική του καταγγελία, «ξυλοκοπούν την ανήλικη κόρη τους μέσα στο αυτοκίνητο», προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι η καταγγελία αφορά ανήλικο άτομο και φερόμενο περιστατικό βίας μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ούτε για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στον χώρο στάθμευσης και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της καταγγελίας.