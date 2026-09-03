Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πτώση της θερμοκρασίας

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Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, με βροχές και τοπικούς όμβρους να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν γενικά αίθριες συνθήκες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026