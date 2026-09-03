LIVE UPDATE
Τραγωδία στην Κόρινθο: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τον Προαστιακό – Διακοπή δρομολογίων και στα δύο ρεύματα

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες – Πτώση της θερμοκρασίας

Ο καιρός την Πέμπτη αναμένεται άστατος με βροχές και τοπικούς όμβρους στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Καιρός συννεφιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεταβολή του σκηνικού του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με βροχές, τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη και περαιτέρω πτώση την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, με βροχές και τοπικούς όμβρους να εκδηλώνονται αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν γενικά αίθριες συνθήκες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2026

  • Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στα ανατολικά και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-09-2026

  • Γενικά αίθριος καιρός.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ