Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

401 π.Χ.: Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 ελλήνων μισθοφόρων, οι περίφημοι «Μύριοι», που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου Ανάβασις».

Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης Β’ νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη Μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 ελλήνων μισθοφόρων, οι περίφημοι «Μύριοι», που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του «Κύρου Ανάβασις». 1783: Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.

Υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843: Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα.

Στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής το συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει Σύνταγμα. 1958: Με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψιλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόηδες.

Με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψιλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόηδες. 1974: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ). 2004: Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο, που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά, από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελειού στο σχολείο.Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.

Γεννήσεις

1875: Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951)

Φέρντιναντ Πόρσε, Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Θαν. 30/1/1951) 1926: Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Θαν. 14/9/2022)

Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. (Θαν. 14/9/2022) 1940: Εδουάρδο Γκαλεάνο, Ουρουγουανός δημοσιογράφος και συγγραφέας. (Θαν. 13/4/2015)

Εδουάρδο Γκαλεάνο, Ουρουγουανός δημοσιογράφος και συγγραφέας. (Θαν. 13/4/2015) 1947: Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μάριο Ντράγκι, Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1965: Τσάρλι Σιν, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι