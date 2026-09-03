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Αγρίνιο: Νέα τροπή στην υπόθεση με την 15χρονη που είχε εξαφανιστεί για 2 ημέρες- Κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 31χρονο και τον φίλο του

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της εξαφάνισης μιας 15χρονης στο Αγρίνιο, για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert, από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε σε κακή κατάσταση και κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες, οι οποίοι και συνελήφθησαν για βιασμό και αρπαγή ανήλικης.

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Βιασμός/φωτό αρχείου
Πηγή: 360Info
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, η οποία βρέθηκε χθες σε σπίτι άνδρα, σε κακή κατάσταση. Η νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί την Τρίτη (1/9/2026).
  • Το κορίτσι κατήγγειλε ότι υπέστη ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες, τον 31χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού και έναν 32χρονο φίλο του.
  • Οι δράστες έχουν συλληφθεί, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, για την οποία είχε εκδοθεί και Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το κορίτσι υπέστη ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες. Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί την Τρίτη (1/9/2026) και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Έπειτα από έντονη κινητοποίηση των Αρχών, η 15χρονη εντοπίστηκε χθες (2/9) σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε υποστεί βιασμό.

Το κορίτσι όταν έφυγε από το σπίτι του, πήγε να συναντήσει τον 31χρονο άνδρα. Όμως, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, την βίασε λίγη ώρα μετά τη συνάντηση, ενώ στη συνέχεια στην ίδια πράξη, προέβη και ο 32χρονος φίλος του, ο οποίος βρισκόταν εκεί.

Οι δράστες έχουν συλληφθεί, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα «φωτίσει» περισσότερες πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης.

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