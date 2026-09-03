Αγρίνιο: Νέα τροπή στην υπόθεση με την 15χρονη που είχε εξαφανιστεί για 2 ημέρες- Κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 31χρονο και τον φίλο του

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της εξαφάνισης 15χρονης στο Αγρίνιο, για την οποία είχε εκδοθεί και Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το κορίτσι υπέστη ομαδικό βιασμό από δύο άνδρες. Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί την Τρίτη (1/9/2026) και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί, καθώς πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Έπειτα από έντονη κινητοποίηση των Αρχών, η 15χρονη εντοπίστηκε χθες (2/9) σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και όπως κατήγγειλε η ίδια, είχε υποστεί βιασμό.

Το κορίτσι όταν έφυγε από το σπίτι του, πήγε να συναντήσει τον 31χρονο άνδρα. Όμως, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, την βίασε λίγη ώρα μετά τη συνάντηση, ενώ στη συνέχεια στην ίδια πράξη, προέβη και ο 32χρονος φίλος του, ο οποίος βρισκόταν εκεί.

Οι δράστες έχουν συλληφθεί, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα «φωτίσει» περισσότερες πτυχές της συγκεκριμένης υπόθεσης.