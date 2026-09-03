ΠΑΣΟΚ: Όσα έγιναν στο δείπνο Ανδρουλάκη στο Ψυχρό – Τα κρητικά εδέσματα, η συγκινητική στιγμή με τον πράσινο ανεμόμυλο και τα πολιτικά μηνύματα – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε ένα σκηνικό με έντονο άρωμα Κρήτης, αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέθεσε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) δείπνο σε βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ψυχρό Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παραμονή της 3ης Σεπτεμβρίου, της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, και εντάχθηκε στη μεγάλη πολιτική εξόρμηση του κόμματος στην Κρήτη. Στο τραπέζι βρέθηκαν βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικοί και στελέχη της Κρήτης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να δώσει από το Λασίθι το σήμα για την έναρξη μιας νέας πολιτικής προσπάθειας.

Η επιλογή του Ψυχρού δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για έναν τόπο με ιδιαίτερο προσωπικό συμβολισμό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ η Κρήτη παραμένει διαχρονικά ένας από τους ισχυρότερους εκλογικούς χώρους του ΠΑΣΟΚ.

Ποιοι κάθισαν στο τραπέζι

Στο δείπνο έδωσαν το «παρών» οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, περιφερειακοί σύμβουλοι, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δήμαρχοι, αυτοδιοικητικά στελέχη και κομματικά στελέχη της περιοχής.

Ανάμεσα στα στελέχη που συμμετείχαν στις κομματικές δράσεις και στην περιοδεία που προηγήθηκε του δείπνου καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι Στέφανος Παραστατίδης, Χριστίνα Σταρακά, Νικόλας Φαραντούρης, Δημήτρης Μάντζος, Κατερίνα Σπυριδάκη, Ηρακλής Δρούλιας, Παύλος Χρηστίδης, Ιωάννης Τσίμαρης, Τάσος Νικολαΐδης, Κατερίνα Καζάνη, Φραγκίσκος Παρασύρης, Βαγγέλης Γιαννακούρας, Ράνια Θρασκιά, Ελένη Βατσίνα, Μιχάλης Χουρδάκης, Όλγα Μαρκογιάννακη, Μάρα Κουκουδάκη και Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Στην περιοδεία συμμετείχαν επίσης ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Θανάσης Γλαβίνας και η Άννα Διαμαντοπούλου, με τα στελέχη να κινούνται σε διαφορετικά κλιμάκια και διαδρομές στην Κρήτη.

Απόντες ήταν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, οι οποίοι είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις και είχαν ειδοποιήσει ότι θα βρεθούν σήμερα στην ομιλία του Ηρακλείου, ενώ από το Πολιτικό Συμβούλιο- έχοντας επίσης ενημερώσει- απών ήταν ο Χάρης Δούκας για λόγους που αφορούσαν στον Δήμο Αθηναίων.

Η εικόνα που μεταφέρθηκε από την κομματική κινητοποίηση ήταν αυτή μιας προσπάθειας συσπείρωσης της βάσης, με στελέχη να επισκέπτονται χωριά, λαϊκές αγορές, εργασιακούς χώρους και καφενεία και να συνομιλούν με πολίτες.

Το τραπέζι ήταν αυθεντικά κρητικό

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο, κοντά στο Δικταίο Άντρο.

Το μενού κινήθηκε αποκλειστικά σε κρητικές γεύσεις. Στο τραπέζι υπήρχαν αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στον φούρνο, ντάκοι με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σως γιαουρτιού, σαλάτες, ρακή, κρασί.

Το κρητικό τραπέζι λειτούργησε περισσότερο ως στοιχείο φιλοξενίας και πολιτικής συντροφικότητας παρά ως επίσημο δείπνο. Τα στελέχη κάθισαν μαζί, συζήτησαν σε χαλαρό κλίμα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε χρόνο με τους καλεσμένους του.

Ο πράσινος ανεμόμυλος που συγκίνησε τον Ανδρουλάκη

Η πιο συμβολική στιγμή της βραδιάς ήρθε πριν από την πρόποση. Ένας κάτοικος της περιοχής προσέφερε στον Νίκο Ανδρουλάκη έναν αυτοσχέδιο πράσινο ανεμόμυλο, με προσωπική αφιέρωση.

Το δώρο είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο παππούς του ήταν σιδηρουργός και κατασκεύαζε ανεμόμυλους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε συγκινημένος και εξήγησε στους παρευρισκόμενους ότι, όταν μεγάλωσε στην περιοχή, υπήρχαν περίπου 5.000 τέτοιοι ανεμόμυλοι.

Η πρόποση του Ανδρουλάκη: «Δεν είμαστε όλοι τα ίδια»

Πριν ξεκινήσει το δείπνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε πρόποση προς τους συνδαιτυμόνες του.

Το βασικό του μήνυμα ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξανακάνει τους πολίτες να δουν τη Δημοκρατία και την πολιτική ως λύση.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχωριστική γραμμή που επιχειρεί να χαράξει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, λέγοντας ότι «δεν είμαστε όλοι τα ίδια» και υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει «ολιγάρχες» και συμφέροντα δίπλα του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε το δείπνο και την παρουσία των στελεχών στην Κρήτη με την επόμενη ημέρα του μήνυμα ήταν ότι κόμματος.

Το μήνυμα ήταν ότι η 3η Σεπτεμβρίου του 2026 αποτελεί «ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής», με την Κρήτη να λειτουργεί ως η αφετηρία της προσπάθειας.

«Κάνουμε ξεκίνημα νίκης»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το δείπνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την Κρήτη αφετηρία της νέας προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ.

Λίγο νωρίτερα, στην αρχή του δείπνου, είχε υπογραμμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαχρονικά στηριχθεί από τον κόσμο της Κρήτης και ότι επιστρέφει στο νησί προκειμένου να δει «τι πήγε καλά τα προηγούμενα χρόνια» και να πρωταγωνιστήσει στη «μεγάλη νίκη και αλλαγή» που, όπως είπε, χρειάζεται η χώρα.

Από το Ψυχρό στο Ηράκλειο και μετά στη ΔΕΘ

Το δείπνο αποτέλεσε ουσιαστικά τον προθάλαμο της σημερινής μεγάλης εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του κόμματος συνεχίζουν σήμερα την περιοδεία τους στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στην κεντρική εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος.

Η Κρήτη, επομένως, δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος εορτασμού της επετείου. Για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί και πολιτικό «εφαλτήριο» ενόψει της επόμενης περιόδου και, κυρίως, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ.

Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει «ολόκληρο το πρόγραμμα» που, όπως υποστηρίζει, θα εφαρμόσει ως κυβέρνηση.

Το μήνυμα από το Ψυχρό ήταν συνεπώς διπλό: από τη μία η επιστροφή στις ρίζες και στη βάση του κόμματος και από την άλλη η προσπάθεια να δοθεί εικόνα ετοιμότητας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.