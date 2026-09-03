Λονδίνο: Ποντίκια μετέτρεψαν την αποβάθρα… σε ρινγκ — Δείτε βίντεο από το «ξύλο» μεταξύ τους

Επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου κατέγραψαν δύο ποντίκια να παλεύουν σαν πυγμάχοι στην αποβάθρα του σταθμού Oxford Circus, προσφέροντας γέλιο στους παρευρισκόμενους. Το βίντεο, που τραβήχτηκε από τη Σόνια Μάνσφιλντ και αναρτήθηκε στο Instagram, έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας πάνω από 126.000 likes.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ποντίκια γροθιές Λονδίνο
Πηγή: Instagram / @sonia.mansfield_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο κατέγραψαν επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο μικρά ποντίκια μετέτρεψαν την αποβάθρα σε… ρινγκ.
  • Το βίντεο, που έγινε viral στα social media, δείχνει τα τρωκτικά να παλεύουν σαν επαγγελματίες πυγμάχοι, προσφέροντας άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.
  • Η Σόνια Μάνσφιλντ, που κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι «ζέστανε την καρδιά μας το να τα βλέπουμε να παίζουν/παλεύουν μεταξύ τους», με την ανάρτηση να συγκεντρώνει πάνω από 126.000 likes.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό στιγμιότυπο κατέγραψαν επιβάτες στο μετρό του Λονδίνου, όταν δύο μικρά ποντίκια μετέτρεψαν την αποβάθρα σε… ρινγκ, προσφέροντας άφθονο γέλιο στους παρευρισκόμενους.

Τα τρωκτικά καταγράφονται σε ένα βίντεο που έγινε viral στα social media, να καταδιώκουν το ένα το άλλο στην αποβάθρα του σταθμού Oxford Circus.

Στη συνέχεια, σηκώθηκαν στα πίσω τους πόδια και ξεκίνησαν να παλεύουν σαν επαγγελματίες πυγμάχοι, ή σαν καγκουρό.


Σύμφωνα με το υλικό που αναρτήθηκε στο Instagram, τα μαχητικά ποντίκια φαίνονται να παλεύουν και να ανταλλάσσουν «γροθιές» και χτυπήματα, πριν τελικά απομακρυνθούν τρέχοντας.

Η Σόνια Μάνσφιλντ, που κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε στο Storyful: «Ζέστανε την καρδιά μας το να τα βλέπουμε να παίζουν/παλεύουν μεταξύ τους. Εγώ και ο φίλος μου ο Άαρον δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 126.000 likes μέχρι την Πέμπτη.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sonia Mansfield (@sonia.mansfield_)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ