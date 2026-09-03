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Λαβρόφ: «Τέλος στη λειτουργία του Ινστιτούτου Γκαίτε στη Ρωσία» – Στα άκρα η διαμάχη με τη Γερμανία για τα drone στη Λειψία

Η Ρωσία ανακοίνωσε το κλείσιμο των παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκαίτε στη χώρα, σε αντίποινα για τον σχεδιαζόμενο τερματισμό λειτουργίας του «Σπιτιού της Ρωσίας» στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση προέβη σε αυτό το μέτρο μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγορώντας τη Μόσχα για σχεδιασμό επίθεσης, ισχυρισμό τον οποίο η ρωσική πλευρά απέρριψε ως «προβοκάτσια».

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Διεθνή Νέα

Σεργκέι Λαβρόφ
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να βάλει λουκέτο σε παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε στη χώρα ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ως ανταπόδοση για το κλείσιμο του «Σπιτιού της Ρωσίας» στο Βερολίνο.
  • Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το μέτρο μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγορώντας τη Μόσχα πως σχεδίαζε επίθεση.
  • Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις «ανυπόστατες» κατηγορίες για το συμβάν στη Λειψία, κάνοντας λόγο για «προβοκάτσια» της γερμανικής κυβέρνησης και προειδοποιώντας για αυστηρή απάντηση.

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Τη απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης να βάλει λουκέτο σε παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκαίτε στη χώρα ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

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Αντίποινα

Εξήγησε πως πρόκειται για ανταπόδοση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος του «Σπιτιού της Ρωσίας» στο Βερολίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το μέτρο μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κατηγόρησε τη Μόσχα πως σχεδίαζε να προχωρήσει σε επίθεση.

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Το Ινστιτούτο Γκαίτε έχει το κυριότερο παράρτημά του στη Μόσχα και πολιτιστικά κέντρα στην Αγία Πετρούπολη και στη Γεκατέρινμπουργκ.

Η προειδοποίηση Λαβρόφ

«Φυσικά θα κλείσουν, αφού διωχτεί το δικό μας πολιτιστικό κέντρο από εκεί» (σ.σ. το Βερολίνο), είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εκφράστηκε στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ.

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Η γερμανική κυβέρνηση ενήργησε εν γνώσει του ότι η κίνηση θα σήμαινε το τέλος της δικής της πολιτιστικής παρουσίας στη Ρωσία, πρόσθεσε.

Παρά την συνεχή κλιμάκωση των εντάσεων με τη Δύση εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022, το Ινστιτούτο συνέχιζε να λειτουργεί, ανέφερε ο υπουργός.

Το Γκαίτε ήταν ένας από τους τελευταίους γερμανικούς θεσμούς που είχε ακόμη παρουσία στη ρωσική ομοσπονδία.

Η Μόσχα έχει κηρύξει πολυάριθμα ξένα ιδρύματα και οργανισμούς «ανεπιθύμητες» οντότητες, ουσιαστικά απαγορεύοντας τη λειτουργία τους στην επικράτειά τους.

Διάβημα διαμαρτυρίας και κατηγορίες για «προβοκάτσια»

Χθες το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Γερμανό επιτετραμμένο στην πρεσβεία στη Μόσχα και του επέδωσε διαμαρτυρία για τις «αντιρωσικές» δηλώσεις και τα μέτρα μετά τον εντοπισμό του drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας-Χάλε.

Η ρωσική πλευρά απέρριψε αυτές που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες για το συμβάν στη Λειψία, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά τη συνάντηση.

Έκανε λόγο για «προβοκάτσια» της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς με σκοπό να υπονομευτούν οι διμερείς σχέσεις και προειδοποίησε πως θα υπάρξει αυστηρή απάντηση.

Πέρα από το κλείσιμο των παραρτημάτων του Ινστιτούτου Γκαίτε, εξετάζεται αυτό του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη. Οι δυο χώρες έχουν κλείσει ήδη προξενεία της μιας στην άλλη στο πλαίσιο πακέτων ευρωπαϊκών κυρώσεων και αντιποίνων.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, κατηγόρησαν τη Ρωσία για το συμβάν στη Λειψία στις αρχές Αυγούστου κι ανακοίνωσαν τιμωρητικά μέτρα.

Ο κ. Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι μεταξύ άλλων θα κλείσει το γερμανικό προξενείο στη Βόννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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