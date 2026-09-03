Πρόγραμμα τετραετίας από τον Τσίπρα: Το σχέδιο των 7,39 δισ. ευρώ, η «Πατριωτική Εισφορά» και η σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση – Σφοδρές αντιδράσεις από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Με ένα ολοκληρωμένο πολιτικό και οικονομικό σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) από τη Θεσσαλονίκη, να δώσει το στίγμα της νέας πολιτικής του παρουσίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Η παρουσίαση στο Porto Palace, τρεις ημέρες πριν από την καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη πολιτική δοκιμασία του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και διακυβέρνησης, με βασικούς άξονες την αύξηση των εισοδημάτων, την αναδιανομή, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αποκέντρωση.

Το βασικό σύνθημα του σχεδίου ήταν: «Παράγουμε περισσότερο – Μοιραζόμαστε δικαιότερα – Ζούμε καλύτερα».

Το οικονομικό πακέτο που παρουσίασε η ΕΛ.Α.Σ. ανέρχεται, σύμφωνα με την κοστολόγηση του κόμματος, σε 7,39 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027-2030, ενώ προβλέπονται μόνιμα νέα έσοδα ύψους 1,92 δισ. ευρώ και καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση και υποστηρίζει ότι το πραγματικό ύψος των εξαγγελιών είναι πολύ μεγαλύτερο.

«Πατριωτική Εισφορά» στο 1% του πλούτου

Στο επίκεντρο των φορολογικών προτάσεων βρέθηκε η λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά», μία νέα επιβάρυνση που, σύμφωνα με την πρόταση Τσίπρα, θα αφορά το πλουσιότερο 1% της κοινωνίας.

Η εισφορά θα ανέρχεται σε 1% επί της καθαρής περιουσίας ετησίως, με τον πρώην πρωθυπουργό να τη συνδέει με την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου και την αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η λογική της πρότασης είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης πρέπει να μεταφερθεί προς τα υψηλότερα περιουσιακά στρώματα, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για φορολογικές ελαφρύνσεις στην εργασία, στις οικογένειες και στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Τσίπρας ανακοίνωσε:

διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά,

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις,

μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα,

προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων,

αυξημένη φορολόγηση κλειστών ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα,

φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών,

κατάργηση φοροαπαλλαγών που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., ευνοούν τον μεγάλο πλούτο.

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, ενώ έθεσε ως στόχο ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Η πρόταση συνδέεται με την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων, με στόχο η αύξηση των μισθών να συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγικότητας και των επενδύσεων.

Το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η αύξηση των μισθών δεν αποτελεί απλώς κοινωνική πολιτική αλλά και αναπτυξιακό εργαλείο, καθώς μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση και να λειτουργήσει ως κίνητρο για επενδύσεις σε τεχνολογία και παραγωγικότητα.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και επενδύσεις

Κεντρική θέση στο σχέδιο καταλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, μέσω του οποίου η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πρωτογενή κεφάλαια περίπου 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, με στόχο, μέσω μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, η συνολική επενδυτική δυνατότητα να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ.

Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν έργα υποδομών, ενέργειας, αποθήκευσης, αρδευτικών και υδατικών έργων, αγροδιατροφής, κοινωνικών υποδομών, σιδηροδρομικών εμπορευματικών συνδέσεων και βιομηχανίας.

Στόχος είναι, όπως υποστηρίζει η ΕΛ.Α.Σ., η ελληνική οικονομία να μετακινηθεί από ένα μοντέλο που βασίζεται υπερβολικά στην κατανάλωση και στον τουρισμό προς ένα παραγωγικό μοντέλο με μεγαλύτερη βιομηχανική και τεχνολογική βάση.

Μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος

Σημαντική ήταν και η εξαγγελία για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Τσίπρας πρότεινε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή και προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό.

Παράλληλα, προτείνεται η επαναφορά ενός ισχυρότερου δημόσιου στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ, με την επιχείρηση να λειτουργεί ως εγγυητής του βασικού τιμολογίου και ως στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δέσμευση ότι δεν θα διακόπτεται η ηλεκτροδότηση νοικοκυριών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ΦΠΑ 6% στα βασικά αγαθά

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. πρότεινε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.

Η πρόταση συνοδεύεται από ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα παρακολουθεί τις τιμές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διανομής.

Στόχος είναι η μείωση του φόρου να μεταφέρεται στον καταναλωτή και να μην απορροφάται από την αλυσίδα εμπορίας.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες και ενίσχυση του μεταφορικού ισοδύναμου για τους κατοίκους των νησιών.

50.000 προσιτές κατοικίες

Το στεγαστικό αποτελεί έναν ακόμη βασικό πυλώνα του προγράμματος.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Προσιτής Κατοικίας, με στόχο να δημιουργηθούν 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

αξιοποίηση κλειστών κατοικιών,

χρηματοδότηση ανακαινίσεων,

αξιοποίηση δημόσιας γης,

κίνητρα για διάθεση ακινήτων σε προσιτό ενοίκιο,

δυνατότητα των δήμων να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις,

προστασία της πρώτης κατοικίας,

υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών σε ρυθμίσεις οφειλών.

Ο Τσίπρας υποστήριξε ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιδόματα ενοικίου αλλά απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Υγεία: αυξήσεις 500 ευρώ σε γιατρούς και νοσηλευτές

Στην Υγεία, η βασική δέσμευση είναι η αύξηση κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα στις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών.

Παράλληλα προβλέπονται ομάδες οικογενειακής υγείας, καλύτερη πρόσβαση στις εξετάσεις και στις προγραμματισμένες επεμβάσεις και ανώτατος χρόνος αναμονής για τους ασθενείς.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ειδική πολιτική φροντίδας για περίπου 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer, με κατ’ οίκον φροντίδα, κέντρα ημέρας και στήριξη των οικογενειακών φροντιστών.

Παιδεία: Τέλος στις Πανελλαδικές και 30.000 προσλήψεις

Στην Παιδεία, η πιο ηχηρή πρόταση ήταν η κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και η αντικατάστασή τους από διαφορετικό σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης:

αυξήσεις περίπου 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς,

30.000 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών,

δωρεάν προσχολική εκπαίδευση,

δωρεάν σχολική σίτιση για τους μαθητές του Δημοτικού,

ψυχολόγο σε κάθε σχολικό συγκρότημα,

δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Παράλληλα, περίπου 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους θα μπορούν, σύμφωνα με την πρόταση, να λαμβάνουν υποτροφία 500 ευρώ τον μήνα για δέκα μήνες τον χρόνο.

Συνταξιούχοι και κοινωνικό κράτος

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε ακόμη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, ενώ παρουσίασε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Φροντίδας που θα περιλαμβάνει κατ’ οίκον υπηρεσίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας και στήριξη των οικογενειών που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας.

Περιφέρεια και αποκέντρωση

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην αποκέντρωση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά πέντε υπουργείων εκτός Αττικής:

Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη,

Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα,

Τουρισμού στο Ηράκλειο,

Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη,

Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη.

Για τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας μίλησε για μετατροπή της πόλης σε «Μητρόπολη των Βαλκανίων», με ενίσχυση των μεταφορικών και εμπορικών δικτύων, επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά και ενιαίο σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Κλιματική κρίση και Πολιτική Προστασία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και 80% έως το 2040, με τελικό στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Προτείνεται επίσης προστατευμένος προϋπολογισμός για την πρόληψη φυσικών καταστροφών, ενοποίηση της προστασίας των δασών και της πυρόσβεσης και μετατροπή των συμβάσεων των 2.300 εποχικών πυροσβεστών από οκτάμηνες σε δωδεκάμηνες.

Το πολιτικό μήνυμα Τσίπρα: «Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία»

Πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες, η ομιλία είχε έντονα πολιτικό χαρακτήρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους», τις υποκλοπές και τη συγκέντρωση εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το δίλημμα που επιχείρησε να θέσει ήταν μεταξύ «διαφθοράς ή εντιμότητας», ενώ παρουσίασε τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία ως βασικούς πυλώνες του νέου μοντέλου διακυβέρνησης.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση του προγράμματος δεν ήταν τυχαία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις αντίστοιχες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, δημιουργώντας ένα πρωτόγνωρο σκηνικό παράλληλων οικονομικών προγραμμάτων.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Μεταξύ όσων καταγράφηκαν στην αίθουσα ήταν:

Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Άγγελος Τόλκας, πρώην βουλευτής.

Γιάννης Μουζάλας, πρώην υπουργός.

Θοδωρής Καρυπίδης, πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός.

Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Καλλιόπη Βέττα, ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης.

Φερχάτ Ουζγκιούρ, ανεξάρτητος βουλευτής.

Αθηνά Λινού, ανεξάρτητη βουλευτής.

Βασίλης Κόκκαλης, πρώην βουλευτής.

Γιώργος Καραμέρος, πρώην βουλευτής.

Συμεών Κεδίκογλου, πρώην βουλευτής.

Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώην βουλευτής.

Μπέττυ Σκούφα, πρώην βουλευτής.

Δώρα Αυγέρη, πρώην βουλευτής.

Μίλτος Ζαμπάρας, ανεξάρτητος βουλευτής.

Γιάννης Σαρακιώτης, ανεξάρτητος βουλευτής.



Στην εκδήλωση βρίσκονταν επίσης στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. και τομεάρχες του νέου κόμματος, ενώ καταγράφηκε παρουσία αρκετών πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παρόντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι στην αίθουσα δεν βρίσκονταν μόνο πολιτικά πρόσωπα. Σύμφωνα με την καταγραφή, την ομιλία παρακολούθησαν επίσης:

Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Παντελής Φιλιππίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.

Άγγελος Κουντουργιάννης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων.





Τι δείχνει η σύνθεση των παρευρισκομένων

Η σύνθεση έχει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς δίπλα στον Τσίπρα βρέθηκαν πρόσωπα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι πλέον βουλευτές, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων.

Ιδιαίτερα η παρουσία των ανεξάρτητων βουλευτών και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δίνει την εικόνα ενός ευρύτερου χώρου που βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνθεσης γύρω από την ΕΛ.Α.Σ., ενώ η παρουσία εκπροσώπων της αγοράς και των επιμελητηρίων προσέδωσε στην εκδήλωση χαρακτήρα ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής παρουσίασης και όχι απλώς κομματικής συγκέντρωσης.

Νέα Δημοκρατία – Μαρινάκης: «Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος – Σήμερα προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισ. ευρώ»

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις εξαγγελίες Τσίπρα, βάζοντας στο επίκεντρο την κοστολόγηση.

«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι “νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την “μπάνκα στον αέρα”. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και “πατριωτικοί φόροι”, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο. Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης.

Σκέρτσος: «Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του»

Σε μία από τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για τις κοινωνικές κατοικίες, εστιάζει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτηση στα social media με τίτλο: «Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του».

«Ως επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για την εθνική στεγαστική πολιτική έχουμε ασχοληθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου με το κόστος κατασκευής των 2.750 κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργήσουμε σε ανενεργά στρατόπεδα της χώρας υπό το ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο.

Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου για κάθε κοινωνική κατοικία υπολογίζεται στα ~1.850 ευρώ/τμ ή στις ~150.000 ευρώ ανά διαμέρισμα των 80 τμ. Οι 2.750 κατοικίες κοστίζουν συνολικά 420 εκ. ευρώ.

Επομένως οι 50.000 κατοικίες, που εξήγγειλε σήμερα για τα επόμενα 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας, πόσο κοστίζουν; Με έναν απλό πολλαπλασιασμό ο λογαριασμός βγαίνει περίπου στα 7,5 δισ. ευρώ.

Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα >40 μέτρα με δημοσιονομικό κόστος που περιείχε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα, ενώ το πρωί οι συνεργάτες του μας ενημέρωναν μέσω διαρροών ότι το συνολικό πακέτο παροχών δεν υπερβαίνει τα 7,4 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό…» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.

ΕΛ.Α.Σ.: «Ο λογαριασμός βγαίνει – η κυβερνητική αριθμητική όχι»

«Ο λογαριασμός βγαίνει – η κυβερνητική αριθμητική όχι», απάντησε στην κυβερνητική κριτική η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

«Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)

Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής “άτυπης ενημέρωσης”. Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα “ετήσιο κόστος”.

Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:

Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή εκτέλεση έργων.

Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.

Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.

Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».

ΠΑΣΟΚ: «Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες – Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα»

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία». Ειδικότερα αναφέρει ότι «υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων». Αναφέρει ότι «τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες». Ακόμη σχολιάζει ότι «υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές» και, επίσης, ότι «δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές».

«Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το ‘κενό αντιπολίτευσης’ και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας «αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ» και ότι «το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης». Προσθέτει, πως «το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν» και ότι «η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο». Τονίζει ότι «12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά» και καταλήγει ότι «οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», «ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία», «ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».