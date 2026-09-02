Χρίστος Δήμας: Στο τραπέζι η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα – Πάνω από 60% η πρόοδος του Flyover

Στη δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα, στην εξέλιξη των μεγάλων έργων υποδομών της πόλης και στις παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα «Η Θεσσαλονίκη κινείται: Μία πόλη με ασφαλείς και σύγχρονες μετακινήσεις», ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός παρουσίασε την πορεία του Flyover, την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, τον σχεδιασμό για την επέκτασή του προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, καθώς και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στην πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιλογές μετακίνησης των πολιτών και κατά τις νυχτερινές ώρες των Σαββατοκύριακων. Η 24ωρη λειτουργία έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, ενώ προβλέπεται να ισχύσει και κατά το πρώτο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, λόγω της 90ής ΔΕΘ.

Ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό έχει συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά περίπου 15%. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά θα απομακρύνει περίπου 12.000 οχήματα ημερησίως από τους δρόμους και θα προσθέσει περίπου 60.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση.

Όπως γνωστοποίησε, έχουν ήδη αρχίσει οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ενώ στον σχεδιασμό εξετάζεται και η σύνδεσή του με το αεροδρόμιο.

Σε ό,τι αφορά την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover), ο υπουργός ανέφερε ότι η κατασκευή του έργου έχει ξεπεράσει το 60%, με στόχο την ολοκλήρωσή του το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Όπως εξήγησε, στις εργασίες χρησιμοποιείται και δεύτερη μέθοδος κατασκευής, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση και να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Κατά τον κ. Δήμα, η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων με σύγχρονα οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Όπως τόνισε, η αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Παρεμβάσεις σε σχολεία και έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ο υπουργός σημείωσε ότι την περασμένη χρονιά ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος υλοποιούνται παρεμβάσεις σε ακόμη 238 σχολεία, περίπου 80 από τα οποία βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα κατασκευάζονται 17 νέα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, με τρία από αυτά να πρόκειται να εγκαινιαστούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τη συντήρηση των σχολικών μονάδων θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας για 25 χρόνια.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 2019, υποστηρίζοντας ότι έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 680 στα 920 ευρώ, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ έως το τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Παράλληλα, παρουσίασε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, στον Ε65, στα έργα αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία «Daniel» και στον ΒΟΑΚ.

Οι παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια

Στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων, στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην αξιοποίηση καμερών.

Ειδική αναφορά έκανε στον δρόμο Πάτρα–Πύργος, υποστηρίζοντας ότι μετά τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας έχουν μηδενιστεί οι μετωπικές συγκρούσεις και έχει μειωθεί κατά 88% ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε.

Ο κ. Δήμας έδωσε, ακόμη, έμφαση στην ανάγκη συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων, ενώ άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τους νέους να συγκρίνουν, όπως είπε, την κατάσταση της χώρας το 2015 με τη σημερινή.

Μπαμπανίκας: Πάγιο αίτημα της ΟΝΝΕΔ η 24ωρη λειτουργία του Μετρό

Την καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας του Μετρό τα Σαββατοκύριακα έθεσε ως πάγιο αίτημα της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης ο πρόεδρός της, Γιώργος Μπαμπανίκας, επισημαίνοντας ότι το μέτρο μπορεί να συμβάλει στην ασφαλέστερη μετακίνηση των νέων και στη μείωση της οδήγησης μετά τη νυχτερινή διασκέδαση.

Ο κ. Μπαμπανίκας αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο των μεγάλων έργων της πόλης, όπως το Μετρό και το Flyover, καθώς και στην ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τονίζοντας ότι «το παν σε αυτή την πόλη είναι η ασφάλεια».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης των υποδομών για την ασφάλεια των πολιτών και τόνισε: «Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα τη νέα γενιά και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της 90ής ΔΕΘ, παρουσία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κομματικών στελεχών.