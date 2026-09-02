Προαστιακός: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

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Διεκόπη από τις 21:40 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 2302, που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, παραμένει στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία 2303, στο δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, παραμένει στον σταθμό της Νέας Περάμου.

Από το περιστατικό επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να επανέλθουν σταδιακά τα δρομολόγια στην κανονική τους λειτουργία.