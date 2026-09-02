ΕΛ.Α.Σ.: «Ο λογαριασμός βγαίνει – η κυβερνητική αριθμητική όχι»

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«Ο λογαριασμός βγαίνει – η κυβερνητική αριθμητική όχι», απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην κυβέρνηση, αμφισβητώντας την κοστολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

«Η κυβέρνηση κοστολόγησε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ πριν καλά καλά τελειώσει η ομιλία του. Πρόκειται για νέο ρεκόρ στην μπακάλικη αριθμητική της. (Να σημειώσουμε πάντως πως τα 13 δισ. που αναφέρει είναι πιο συντηρητικά από τον κ. Κοντογεώργη που δυο μήνες πριν είχε κοστολογήσει ένα μέρος μόνο των ίδιων μέτρων στα 18 δισ.)

Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής “άτυπης ενημέρωσης”. Για να κατασκευάσουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα “ετήσιο κόστος”.

Η κυβερνητική κατασκευή αποκαλύπτεται από τα ίδια της τα στοιχεία:

Κοστολογεί τις 50.000 προσιτές στεγαστικές επιλογές σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Παρουσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του τέλους ανθεκτικότητας σαν να ήταν όλοι πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. Αγνοεί ανακατανομές, συγχρηματοδοτήσεις, μεταφορά αρμοδιοτήτων και σταδιακή εκτέλεση έργων.

Υποθέτει ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ γνωρίζει ότι το πρόγραμμα έχει τετραετή ορίζοντα.

Αποσιωπά πλήρως τα μόνιμα έσοδα και τις παρεμβάσεις φορολογικής δικαιοσύνης που χρηματοδοτούν τις μόνιμες δαπάνες.

Η πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση είναι ευπρόσδεκτη. Να αξιολογηθούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο το δικό μας πρόγραμμα όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες, με ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία. Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς.

Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας».