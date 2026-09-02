Κυψέλη: Η κυνική μαρτυρία του 43χρονου για το νεκρό βρέφος, οι αντιφάσεις και τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

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Νέα δεδομένα εξετάζουν οι Αρχές στην υπόθεση του θανάτου του βρέφους στην Κυψέλη, μετά την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, καθώς και τα ερωτήματα που έχουν προκύψει για την ταυτότητα και τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων παιδιών που συνδέονται με την οικογένεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη συμπληρωματική κατάθεση του ιατροδικαστή, η οποία φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που έχει παρουσιάσει ο 43χρονος. Κατά πληροφορίες, ο ιατροδικαστής ανέφερε στις Αρχές ότι το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, από τα οποία τέσσερα έως πέντε εκτιμήθηκαν ως προθανάτια.

Η συγκεκριμένη αναφορά διαφοροποιείται από τα στοιχεία της αρχικής ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά την οποία είχαν καταγραφεί συνολικά 18 τραύματα, με τα τρία να χαρακτηρίζονται προθανάτια και τα υπόλοιπα 15 μεταθανάτια. Οι Αρχές αξιολογούν το σύνολο των ιατροδικαστικών δεδομένων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ο ιατροδικαστής φέρεται επίσης να επισήμανε ότι η μεγάλη απώλεια αίματος από το σώμα του βρέφους δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι το παιδί είχε ήδη πεθάνει από παθολογικά αίτια όταν προκλήθηκαν τα τραύματα.

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική αξιολόγηση δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός περί πρόκλησης των τραυμάτων κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου από την κατάψυξη. Κατά την ίδια εκτίμηση, εάν είχε χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται αιχμηρό αντικείμενο για το σπάσιμο του πάγου, θα αναμένονταν αντίστοιχα τραύματα και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι αντιφάσεις και η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης, καθώς έχουν εντοπιστεί σημεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Το ζευγάρι έχει αναφέρει ότι άλλαζε συχνά κατοικίες, ενώ η ανθρωποκτονία φέρεται να τελέστηκε σε διαμέρισμα στην οδό Διδύμου, στην Κυψέλη. Οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ακόμη ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να προσδιορίσουν τον γιατρό που είχε εξετάσει το παιδί, δεν φέρονται να έδωσαν συγκεκριμένα στοιχεία ή το όνομά του.

Οι Αρχές διερευνούν επίσης το ενδεχόμενο η σορός του βρέφους να διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη προκειμένου να αποκρυφθεί ο θάνατός του.

Ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας έχει ήδη καταθέσει, αναφέροντας ότι δεν γνώριζε πως το βρέφος είχε δολοφονηθεί και ότι αντιλήφθηκε πως το πακέτο που βρισκόταν στην κατάψυξη περιείχε το σώμα του. Αναμένεται να εξεταστεί και το δεύτερο παιδί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν γνωρίζει επιπλέον στοιχεία για όσα συνέβησαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ακόμη οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, ενώ έχει αναφερθεί ότι το ζευγάρι έκανε συστηματική χρήση σκληρών ναρκωτικών.

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Η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από τις αστυνομικές Αρχές, ο εισαγγελέας άσκησε στον 43χρονο και την 38χρονη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία. Η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων τόσο για τον θάνατο του παιδιού όσο και για τη μεταφορά της σορού από κατοικία σε κατοικία.

Η εκδοχή του 43χρονου

Ο 43χρονος παρουσίασε σε συνέντευξή του στο Live News τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

– Τι έγινε τελικά με αυτό το βρέφος;

«Τι έγινε με αυτό το βρέφος, ε; Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο. Είχε κάτι με το έντερο και κήλη είχε και μας έμεινε στα χέρια».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 43χρονος τοποθέτησε τη γέννηση του παιδιού στο 2021, ενώ η 38χρονη φέρεται να έχει καταθέσει ότι το γέννησε το 2022.

– Πότε γεννήθηκε, θυμάσαι;

«Το ’21».

– Το 2021 ή το 2022;

«Ε, ’21».

Όταν του επισημάνθηκε η διαφορετική εκδοχή της 38χρονης, παρέπεμψε στις αναρτήσεις τους στο Facebook.

«Κοίταξε στο Facebook, που έχουμε αναρτήσει φωτογραφίες».

– Άρα το ’21 γεννήθηκε. Μετά;

«Γεννήθηκε το ’21. Μετά από οκτώ μήνες, αυτό ήταν καλά. Έπρεπε να του κάνουμε συνέχεια μασάζ στην κοιλιά, γιατί είχε πρόβλημα με το έντερο».

– Έτσι σας είπαν οι γιατροί;

«Ναι. Και ότι είχε κήλη και έπρεπε να κάνουμε μασάζ στην κοιλιά του. Δεν μπορούσε καν να ενεργηθεί, ούτε να φάει, ούτε να πάει τουαλέτα».

Στη συνέχεια, ο 43χρονος περιέγραψε όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν την ημέρα του θανάτου.

– Πώς πέθανε;

«Καθόμασταν στο τραπέζι, οικογένεια».

– Για φαγητό.

«Ναι. Και εκεί είχαμε, στην κουζίνα, την κούνια του μωρού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό και είχαμε πάει στον γιατρό. Και μου λέει: “Είναι ο ιός και έχει και κήλη”. Του κάναμε… Τα είδε. Είχαν δώσει ένα υπόθετο για τον πυρετό. Μετά βλέπει το παιδί η γυναίκα μου και μου λέει: “Το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί δεν είναι καλά. Είναι κάπως σε αφασία”».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στο τραπέζι, άκουσε έναν ήχο και διαπίστωσε ότι η κοιλιά του βρέφους είχε πρηστεί.

«Και μετά, εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι, ακούω ένα “παπ”, έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί ήταν σε… Παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Τι υποστήριξε για τα τραύματα και την κατάψυξη

Ο 43χρονος αναφέρθηκε και στη μεταφορά της σορού σε διαφορετικές κατοικίες, επιχειρώντας να εξηγήσει πώς, κατά τον ισχυρισμό του, προκλήθηκαν ορισμένα από τα τραύματα.

– Και το πηγαίνατε από σπίτι σε σπίτι. Έχετε αλλάξει τρία σπίτια, έχουμε δει.

«Τρία, τέσσερα σπίτια, ναι. Και τα τραύματα που λένε ότι έχουν βρει…»

– Λένε για μαχαιριές.

«Ναι. Αυτό που ίσως έγινε, όταν είχαμε την κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο, για να το βγάλουμε».

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι χτυπούσε τον πάγο προκειμένου να απομακρύνει το νεκρό βρέφος από την κατάψυξη και ότι δεν αντιλήφθηκε εάν το είχε τραυματίσει.

«Όχι, δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτυπούσα. Αλλά εγώ, αφού ήταν παγωμένο το μωρό, δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι χτύπησα το μωρό».

– Πω πω.

«Κατάλαβες; Για να βγάλω το μωρό».

– Τι λέτε τώρα;

«Για να βγάλω το μωρό και να το μετακινήσω αλλού. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε».

– Άρα, γι’ αυτό έχει αυτά τα τραύματα, εσείς λέτε.

«Ακριβώς».

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται σε αντιπαραβολή με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν τραύματα που εκτιμήθηκε ότι είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο του παιδιού.

Ερωτηθείς γιατί ο θάνατος δεν δηλώθηκε στις Αρχές, ο 43χρονος υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα απομάκρυναν τα υπόλοιπα παιδιά από την οικογένεια.

– Γιατί το βάλατε στη βαλίτσα;

«Στη βαλίτσα; Στην κατάψυξη ήταν».

– Γιατί;

«Γιατί φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αδήλωτα. Και φοβήθηκα μόνο ότι θα έρθει η Πρόνοια και θα πάρει τα παιδιά μας και θα διαλυθεί όλη η οικογένειά μας. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήξερα τι να κάνω».

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους

Για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τα ναρκωτικά, ο 43χρονος αρνήθηκε ότι διακινούσε ουσίες και υποστήριξε ότι είναι ο ίδιος χρήστης.

«Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», φέρεται να ανέφερε.

Η 38χρονη αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι οι ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν προορίζονταν για προσωπική χρήση. Αναφέρθηκε ακόμη στον λόγο για τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, διατηρούσε μαζί της το νεκρό παιδί.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να είπε.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος Αφγανός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του νεκρού βρέφους και ότι φρόντιζε τα παιδιά του ζευγαριού τρεις φορές την εβδομάδα.

«Εγώ πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να ανέφερε.

Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε, παράλληλα, νέα ποινική δίωξη για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου. Ο ίδιος φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη, η οποία διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα με δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται πληροφορίες για εγκυμοσύνη της 15χρονης, καθώς και αναφορές ότι τα δύο αγόρια είχαν προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

DNA και ερωτήματα για την ταυτότητα των παιδιών

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων παιδιών. Οι Αρχές έχουν λάβει δείγματα DNA από τους εμπλεκομένους, προκειμένου να εξακριβωθεί η σχέση τους με τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται εκ νέου στο νοσοκομείο Παίδων.

Παράλληλα, εξετάζονται παλαιότερες αναρτήσεις του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε αυτές εμφανίζονται παιδιά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τις ημερομηνίες γέννησης και την ταυτότητά τους.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2021, η 38χρονη δημοσίευσε φωτογραφία στο προφίλ της, στην οποία είχε επισημάνει τον 43χρονο και είχε γράψει στα γερμανικά τη λεζάντα «Τα αγόρια μας».

Στη φωτογραφία εμφανίζονται τα δύο αγόρια που φιλοξενούνται σήμερα στο Παίδων και ακόμη ένα βρέφος. Η ημερομηνία της ανάρτησης εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς η 38χρονη φέρεται να έχει καταθέσει ότι το νεκρό βρέφος γεννήθηκε το 2022, ενώ η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο του 2021.

Το ίδιο βρέφος εμφανίζεται και σε άλλες αναρτήσεις της 38χρονης, σε μία από τις οποίες αναφέρεται ως «Baby Leonidas».

Ερωτήματα έχουν προκύψει και από αναρτήσεις τις οποίες φέρεται να είχε σχολιάσει η μητέρα του 43χρονου, η οποία είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Live News ότι έχει τρία εγγόνια.

Σε συνομιλία της με δημοσιογράφο της εκπομπής ανέφερε:

– Εμείς βλέπουμε στο Facebook του 43χρονου μια φωτογραφία που είναι τα τρία παιδάκια και ένα μωράκι στο καρότσι.

«Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το… Αλήθεια σας λέω, ειλικρινά».

– Είναι παλιά φωτογραφία, το 2021. Είχε τέσσερα παιδάκια;

«Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Μπερδεμένα είναι τα πράγματα, ούτε κι εγώ δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε εμένα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω».

Κάτω από σχετική ανάρτηση, χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε σχολιάσει:

«Πού είναι ο Λεωνίδας; Λέγε! Πέντε χρόνια πριν, αυτό είναι άλλο μωρό; Το πουλήσατε;»

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις περιλαμβάνονται στο υλικό που εξετάζουν οι Αρχές, χωρίς το περιεχόμενό τους να αποτελεί από μόνο του απόδειξη για την ταυτότητα ή την τύχη οποιουδήποτε παιδιού.

Οι παλαιότερες αναρτήσεις του 2017 και του 2011

Στην έρευνα έχουν ενταχθεί και παλαιότερες δημοσιεύσεις του 43χρονου, οι οποίες εξετάζονται σε σχέση με τον αριθμό και την ταυτότητα των παιδιών που συνδέονται με την οικογένεια.

Τον Ιούνιο του 2017, ο 43χρονος είχε αναρτήσει φωτογραφία από μαιευτήριο και, απαντώντας σε σχόλιο φίλου του, είχε γράψει:

«Ναι, αυτό είναι το τέταρτό μου».

Τον Ιούνιο του 2011 είχε δημοσιεύσει φωτογραφία άλλου παιδιού, γράφοντας:

«Το αντράκι μου! Ο γιος μου είναι!»

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση για το ίδιο αγοράκι είχε αναφέρει:

«Αγοράκι μου, μου λείπεις πολύ».

Το συγκεκριμένο παιδί δεν φαίνεται να διέμενε μαζί με την οικογένεια στην πολυκατοικία της Κυψέλης και οι Αρχές διερευνούν τα σχετικά στοιχεία.

Παράλληλα, ελέγχονται οι ημερομηνίες γέννησης που έχουν δηλωθεί για τα τρία παιδιά, καθώς οι φερόμενοι γονείς δεν έχουν προσκομίσει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα σχετικά πιστοποιητικά.

Για τη 15χρονη φέρεται ειδικότερα να έχει δηλωθεί ως μήνας γέννησης ο Νοέμβριος του 2011, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν φωτογραφίες νεογέννητου κοριτσιού ήδη από τον Ιούνιο του ίδιου έτους, περίπου πέντε μήνες νωρίτερα.

Η ξεχωριστή έρευνα για τον 43χρονο

Παράλληλα με την υπόθεση του νεκρού βρέφους, οι Αρχές εξετάζουν ξεχωριστή δικογραφία στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του 43χρονου και η οποία αφορά υπόθεση μαστροπείας.

Η έρευνα αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα, για τα οποία διερευνώνται κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων βιασμός και μαστροπεία.

Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική αρχή της περιφέρειας, ενώ από το 2025 η έρευνα τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές σε διαφορετική υπόθεση μαστροπείας. Το 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση στην οποία ως θύμα είχε αναφερθεί 40χρονη Γερμανίδα, ωστόσο στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα.

Η έρευνα για την υπόθεση της Κυψέλης συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους, τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και τη σχέση των προσώπων και των παιδιών που συνδέονται με το συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον.