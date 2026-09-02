Ολυμπιακός: Συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι – Περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία ο παίκτης

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Λίον Μπέιλι, ο οποίος περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία. Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο 29χρονος εξτρέμ θα μεταβεί στην Αθήνα για τα τελευταία διαδικαστικά και την υπογραφή συμβολαίου έως το 2029.

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Αθλητισμός

Σαντιάγκο Έσε, Λιον Μπέιλι, Ολυμπιακός, Άστον Βίλα
Ο Σαντιάγκο Έσε (αριστερα) και ο Λίον Μπέιλι (δεξιά)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, καθώς ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ περνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία.
  • Ο Ολυμπιακός κατέληξε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μπέιλι, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο έως το 2029.
  • Ο Μπέιλι αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης και η απόκτησή του ενδέχεται να συνδεθεί με αποχώρηση παίκτη από το υπάρχον ρόστερ, όπως ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, καθώς ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ περνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες για την ένταξή του στους Πειραιώτες.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός κατέληξε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μπέιλι, ο οποίος αναμένεται στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Συμβόλαιο έως το 2029

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, με διάρκεια έως το 2029.

Ο Μπέιλι αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αριστερή πτέρυγα. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές, με ένα γκολ και τρεις ασίστ, με τις Άστον Βίλα και Ρόμα, στην οποία είχε παραχωρηθεί ως δανεικός.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης του Τζαμαϊκανού εξτρέμ, ενδεχόμενη δεύτερη προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση θα συνδεθεί με αποχώρηση παίκτη από το υπάρχον ρόστερ. Στο πλαίσιο αυτό, ως πιθανό ενδεχόμενο αναφέρεται η αποχώρηση του Ζέλσον Μαρτίνς ή κάποιου άλλου εξτρέμ.

Ο Μπέιλι αναμένεται στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών στην Αγγλία, ώστε να προχωρήσει στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

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