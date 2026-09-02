Ολυμπιακός: Συμφωνία με την Άστον Βίλα για τον Λίον Μπέιλι – Περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία ο παίκτης

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, καθώς ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ περνάει, σύμφωνα με πληροφορίες, ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες για την ένταξή του στους Πειραιώτες.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός κατέληξε σε συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Μπέιλι, ο οποίος αναμένεται στη συνέχεια στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: Olympiacos reach verbal agreement for surprise deal to sign Leon Bailey, here we go! Permanent move from Aston Villa and contract until June 2029. Green light to proceed from #AVFC. Bailey, on his way to Athens now for medical tests. pic.twitter.com/OI0e0jiVeR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Συμβόλαιο έως το 2029

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, με διάρκεια έως το 2029.

Ο Μπέιλι αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αριστερή πτέρυγα. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 30 συμμετοχές, με ένα γκολ και τρεις ασίστ, με τις Άστον Βίλα και Ρόμα, στην οποία είχε παραχωρηθεί ως δανεικός.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης του Τζαμαϊκανού εξτρέμ, ενδεχόμενη δεύτερη προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση θα συνδεθεί με αποχώρηση παίκτη από το υπάρχον ρόστερ. Στο πλαίσιο αυτό, ως πιθανό ενδεχόμενο αναφέρεται η αποχώρηση του Ζέλσον Μαρτίνς ή κάποιου άλλου εξτρέμ.

Ο Μπέιλι αναμένεται στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών στην Αγγλία, ώστε να προχωρήσει στο τελικό στάδιο η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.