Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2: Άνετη πρεμιέρα για την Ένωση στο Κύπελλο Ελλάδας – Δείτε τα γκολ

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Πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 2-0 επικράτησε η ΑΕΚ του Νέστου Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής (30/8) με την Κηφισιά, οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν στο 10’ με τον Ζίνι (από ασίστ του Αριάγκα) και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 83’ με την κεφαλιά του Γκεοργκίεβ από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ.

Πλην των δύο τερμάτων η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 9’ με τον Γκατσίνοβιτς και σημαντικές ευκαιρίες για να σημειώσει μία πολύ πιο ευρεία νίκη και να πετύχει κι άλλα γκολ με τους Ζίνι (3’, 62’), Μάνταλο (43’), Γκατσίνοβιτς (45’+2’), Αλεξίου (53’), Καλοσκάμη (73’), Μάγερ (74’).

Δείτε τα γκολ:

Διαιτητής: Λευτέρης Κατόπης (Σάμου)

Κίτρινες: 90’+2’ Κανταβέ

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66’ Σαπουντζής), Γιακουμάκης (75’ Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (67’ Τουτόντα), Τριμμάτης (60’ Στοϊλίκοβιτς), Μαϊδανός, Παντεκίδης (66’ Κανταβέ), Γκιώνης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Αλεξίου (57’ λ.τρ. Χριστακόπουλος), Λυκογιάννης (62’ Πήλιος), Αριάγκα, Κάιρινεν (62’ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84’ Ζούμπκοφ), Μάνταλος, Καλοσκάμης (84’ Αργυρίου), Ζίνι.