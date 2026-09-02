Γαλλία: Σχέδιο απαγωγής του Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να εξέταζε εγκληματικό δίκτυο – Στο επίκεντρο των ερευνών ένας 18χρονος

Στο επίκεντρο έρευνας των γαλλικών Αρχών βρίσκεται ένας 18χρονος Γάλλος-Ελβετός, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με εγκληματικό δίκτυο που σχεδίαζε ληστείες, επιθέσεις και απαγωγές σε βάρος εύπορων και γνωστών προσώπων. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να βρισκόταν και ο Κιλιάν Εμπαπέ, αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως από τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», η οποία αναφέρει ότι το δίκτυο είχε καταρτίσει κατάλογο με συνολικά 26 πιθανούς στόχους από τον χώρο του αθλητισμού, της μουσικής και των επιχειρήσεων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον Κλέμαν Λ., ηλικίας 18 ετών, ο οποίος χρησιμοποιούσε στο διαδίκτυο το ψευδώνυμο «Lester Z.». Ο νεαρός εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης στη φυλακή της Βιλεπίντ, στο Σεν-Σεν-Ντενί, για συμμετοχή σε ένοπλη ληστεία και μαστροπεία, ενώ έχει τεθεί σε καθεστώς απομόνωσης.

Οι έρευνες για τη δράση του δικτύου

Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 18χρονος να συνέχιζε να συντονίζει εγκληματικές δραστηριότητες ακόμη και μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το Snapchat.

Σε κινητά τηλέφωνα που φέρεται να συνδέονται με τον ίδιο εντοπίστηκαν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διευθύνσεις και προσωπικά στοιχεία ανθρώπων που είχαν καταγραφεί ως πιθανοί στόχοι. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές και εύποροι επιχειρηματίες.

Στη λίστα φέρεται να περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ένας Κινέζος χονδρέμπορος στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, ιδιοκτήτες κοσμηματοπωλείων και ένας Τούρκος χονδρέμπορος κρέατος στο Val-d’Oise.

Οι γαλλικές Αρχές φέρεται να έφτασαν στα ίχνη του δικτύου έπειτα από επίθεση σε βάρος ενός ωρολογοποιού στο Νεϊί-συρ-Σεν τον Απρίλιο. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και ακόμη ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.

Ο 18χρονος, από την πλευρά του, υποστηρίζει στις Αρχές ότι δεν ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης, αλλά λειτουργούσε ως μεσάζων. Παράλληλα, φέρεται να έχει αναφερθεί στην ύπαρξη ενός «ανώτερου αφεντικού», το οποίο, όπως ισχυρίζεται, είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των ενεργειών του δικτύου.

Το όνομα του Κιλιάν Εμπαπέ στη λίστα των πιθανών στόχων

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα που φέρεται να προέκυψαν από την έρευνα είναι εκείνο του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχει αρχίσει τη νέα σεζόν με τέσσερα γκολ σε τρεις αγώνες της La Liga, φέρεται να είχε συμπεριληφθεί μεταξύ των προσώπων που το δίκτυο εξέταζε ως πιθανούς στόχους.

Δικαστική πηγή, την οποία επικαλείται η «Le Parisien», ανέφερε ότι ο ύποπτος «ήθελε επίσης να στοχεύσει τον ράπερ και ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα απαγωγής ή άλλης επίθεσης σε βάρος του Γάλλου διεθνή. Το όνομά του φέρεται να εντοπίστηκε μεταξύ των πιθανών στόχων του δικτύου και όχι σε σχέση με εγκληματική ενέργεια που είχε ήδη εκτελεστεί.

Οι ανακριτές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν εάν το δίκτυο είχε περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην προετοιμασία συγκεκριμένων επιθέσεων ή απαγωγών, καθώς και εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, διερευνάται ποιος είχε τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και στον συντονισμό της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.