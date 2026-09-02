Μητσοτάκης για τη μείωση στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ: Ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, τονίζει ότι η μείωση της τιμής του ρεύματος στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ στα 0,115 Euro/kWh με πάγιο μόλις Euro3,5 αποτελεί ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Ο πρωθυπουργός αποδίδει αυτή την εξέλιξη στην οικονομική ενίσχυση της ΔΕΗ, η οποία, ενώ το 2019 βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, πλέον μπορεί να απορροφά μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή, παρά τις διεθνείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μητσοτάκης- Υπουργικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (Euro/kWh) με πάγιο μόλις Euro3,5.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως αυτή η μείωση συμβαίνει «σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς» και δείχνει ότι «καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά».
  • Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως «ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος» και πως η ΔΕΗ είναι πλέον «ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, με αφορμή τη μείωση της τιμής του ρεύματος στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (Euro/kWh) με πάγιο μόλις Euro3,5. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή», τονίζει ο πρωθυπουργός και καταλήγει:

«Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ