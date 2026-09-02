Ολλανδία: Μετέφερε 86 τόνους χρυσού από ΗΠΑ και Καναδά στο Λονδίνο λόγω «γεωπολιτικής αστάθειας»

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Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) ανακοίνωσε ότι μετέφερε 86 τόνους χρυσού από τα αποθέματά της στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά προς το Λονδίνο, επικαλούμενη την «αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της προετοιμασίας της απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

«Απέναντι στην αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, η DNB ενισχύει την προετοιμασία της για κρίσεις. Η βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας του ολλανδικού χρυσού και, κατά συνέπεια, της ταχύτητας με την οποία μπορεί να κινητοποιηθεί σε περίπτωση κρίσης, αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής», ανέφερε.

Γιατί επιλέχθηκε το Λονδίνο

Η DNB εξήγησε ότι τα αποθέματα χρυσού μπορούν να διακινηθούν και να αξιοποιηθούν ευκολότερα από το Λονδίνο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη ή την Οτάβα.

«Αυτό επιτρέπει στην DNB να κινητοποιήσει τα αποθέματά της το ταχύτερο δυνατό σε περίπτωση κρίσης», σημείωσε η τράπεζα.

Ο πρόεδρος της DNB, Όλαφ Σλέιπεν, τόνισε ότι η κίνηση αυξάνει τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.

«Ξεκινάμε από την παραδοχή ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να καταφύγουμε σε αυτά, αλλά είναι παρ’ όλα αυτά απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας», δήλωσε.

Πού βρίσκεται πλέον ο ολλανδικός χρυσός

Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Ολλανδίας ανέρχονται σε 612,4 τόνους, με την αξία τους να υπολογίζεται στα 72,2 δισ. ευρώ το 2025, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πριν από τη μεταφορά, το 31,3% του ολλανδικού χρυσού βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και το 19,7% στην Οτάβα.

Μετά την επιχείρηση, το ποσοστό που φυλάσσεται στις ΗΠΑ μειώθηκε στο 18,5%, ενώ στο ίδιο ποσοστό, 18,5%, διαμορφώθηκε και το μερίδιο στον Καναδά.

Αντίθετα, το ποσοστό του χρυσού που αποθηκεύεται στο Λονδίνο αυξήθηκε από 18,1% σε 32,1%, ενώ το 30,8% παραμένει στην Ολλανδία.

Μεταφέρθηκαν φυσικά περισσότεροι από 27 τόνοι

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέρει μέσω αγοραπωλησιών χρυσού και εν μέρει με φυσική μεταφορά.

Περισσότεροι από 27 τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Ζάιστ της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, η ίδια ποσότητα μεταφέρθηκε από το Ζάιστ στο Λονδίνο, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη τήξης του χρυσού.

Η DNB ανέφερε ότι, συνδυάζοντας αγορές, πωλήσεις και φυσική μεταφορά, κατάφερε να περιορίσει και να διασπείρει τους κινδύνους που θα συνεπαγόταν η μετακίνηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας χρυσού.