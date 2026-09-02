Ιταλός ΥΠΕΞ: Φόβοι για ρωσική εμπλοκή στις εκλογές των χωρών της ΕΕ – «Πρέπει να επαγρυπνούμε»

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενες ενέργειες της Ρωσίας με σκοπό την ανάμειξη στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρώντας να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ελεύθερων εκλογικών διαδικασιών στα κράτη μέλη.

«Δεν αποκλείω ότι μπορεί να καταβληθούν προσπάθειες, από μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας με στόχο την παρέμβαση στην δημοκρατική ζωή της ΕΕ, στις ελεύθερες, δημοκρατικές εκλογές που διεξάγονται στις χώρες μας και με στόχο να επηρεαστεί η λαϊκή βούληση», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ήταν κάτι το εντελώς απαράδεκτο. Έχουμε ήδη αναφερθεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να επαγρυπνούμε, να αποτρέψουμε τέτοιου είδους κινήσεις από μέρους μιας χώρας με την οποία δεν είμαστε σε πόλεμο», συμπλήρωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ο Ταγιάνι υπενθύμισε επίσης ότι από την αρχή του χρόνου το υπουργείο του έχει δημιουργήσει μια γενική διεύθυνση αρμόδια για θέματα ασφαλείας, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα, και ασχολείται με την αποτροπή και την εξουδετέρωση κυβερνοεπιθέσεων, πολλές από τις οποίες προέρχονται από Ρώσους «χάκερ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ