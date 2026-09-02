Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθαναν δύο βρέφη

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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκίδα, με δύο βρέφη να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, έπειτα από πρόωρο τοκετό.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, οι οποίοι προσπάθησαν να τα επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ωστόσο, τα δύο βρέφη δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.