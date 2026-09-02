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Ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκίδα: Πέθαναν δύο βρέφη

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βρέφος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκίδα, με δύο βρέφη να χάνουν τη ζωή τους.
  • Τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, έπειτα από πρόωρο τοκετό, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.
  • Έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, ενώ το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκίδα, με δύο βρέφη να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, έπειτα από πρόωρο τοκετό.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του Νοσοκομείου, οι οποίοι προσπάθησαν να τα επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ωστόσο, τα δύο βρέφη δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

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