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Ρόδος: Οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ζούσε σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι Αρχές στη Ρόδο διερευνούν σοβαρή υπόθεση σχετικά με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία. Οι γονείς, ένας 31χρονος και μία 35χρονη, συνελήφθησαν μετά από έλεγχο στην κατοικία τους όπου επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Ρόδο, οι Αρχές συνέλαβαν τους γονείς μιας οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά, έπειτα από καταγγελία για άθλιες συνθήκες διαβίωσης.
  • Στην κατοικία διαπιστώθηκαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης, κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών.
  • Οι συλληφθέντες γονείς οδηγήθηκαν στις δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρή υπόθεση που αφορά στις συνθήκες διαβίωσης οικογένειας με δύο ανήλικα παιδιά διερευνούν οι Αρχές στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία που οδήγησε σε έλεγχο κατοικίας και στη σύλληψη ενός 31χρονου και μίας 35χρονης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αστυνομικές Αρχές και αφορούσαν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η συγκεκριμένη οικογένεια.

Το απόγευμα της Τρίτης (1/9), αστυνομικοί του Τμήματος Ιαλυσού μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν ο 31χρονος, η 35χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, παρουσία δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετικός έλεγχος.

Συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, στον χώρο επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης. Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ενηλίκων όσο, κυρίως, των δύο ανήλικων παιδιών.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία φέρεται να είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης, δημιουργώντας, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων Αρχών, σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας.

Τα ευρήματα κινητοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς να συλληφθούν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Ο 31χρονος και η 35χρονη οδηγήθηκαν αρμοδίως στις δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης.

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