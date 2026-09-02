Πορτογαλία: 34χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μπροστά στα μάτια του παιδιού της – Θρίλερ σε διάδρομο ξενοδοχείου

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Μια οικογενειακή απόδραση στην Πορτογαλία εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν μια 34χρονη Βρετανίδα έχασε τη ζωή της από πολλαπλές μαχαιριές μέσα σε ξενοδοχείο της Αλγκάρβε, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Εφιάλτης στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ειδεχθές έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα), στο θέρετρο Alfagar Alto Da Colina, ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην πόλη Αλμπουφέιρα, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε οικογένειες.

Female British tourist, 34, ‘stabbed to death in hotel corridor’ at Portugal holiday hotspot https://t.co/TltfV1PJxH — Metro (@MetroUK) September 2, 2026



Αστυνομικοί εθεάθησαν να φωτογραφίζουν τη σκηνή του εγκλήματος, ενώ έγινε γνωστό ότι ο σύντροφος του θύματος συνελήφθη.

Βουτηγμένος στο αίμα

Ο 34χρονος άνδρας φέρεται να ήταν βουτηγμένος στο αίμα όταν ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έσπευσαν στο ξενοδοχείο και βρήκαν την άτυχη Βρετανίδα φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.



Όλες οι προσπάθειες ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκαν άκαρπες και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, είδαν το φως της δημοσιότητας σκληρές εικόνες που απεικονίζουν αίμα σε ένα από τα παράθυρα του διαδρόμου όπου σημειώθηκε η επίθεση, αποτυπώνοντας τα σημάδια που άφησε το θύμα στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

Σοκ για το ανήλικο παιδί που είδε τη δολοφονία

Η πορτογαλική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν 34χρονη Βρετανίδα υπήκοος.

Ο διοικητής της αστυνομίας GNR, Ζοάο Γκασπάρ, δήλωσε: «Ένας άνδρας της ίδιας ηλικίας τέθηκε υπό κράτηση έπειτα από ανθρωποκτονία σε ξενοδοχείο».

Το ζευγάρι διέμενε στο θέρετρο μαζί με ένα παιδί, το οποίο σύμφωνα με αναφορές ήταν παρόν στη δολοφονία.

Το ανήλικο μεταφέρθηκε σε δομή προσωρινής φροντίδας.

Οι αρχές της Πορτογαλίας δεν έχουν προβεί ακόμη σε επίσημο σχόλιο. Την έρευνα για την υπόθεση, η οποία κατηγοριοποιείται ως δολοφονία, ανέλαβε η δικαστική αστυνομία.

Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή σε κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία εντός της ημέρας ή αύριο.