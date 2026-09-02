Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο – Ταυτοποιήθηκαν άλλα 2 άτομα

Ένας 47χρονος συνελήφθη ως ύποπτος, για ένοπλο περιστατικό που συνέβη χθες βράδυ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου τρία άτομα άνοιξαν πυρ με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας έναν 30χρονο άνδρα στη γάμπα και μια 48χρονη διερχόμενη γυναίκα. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη σύλληψη των άλλων δύο εμπλεκομένων, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
  • Συνολικά τρία άτομα άνοιξαν πυρ με κυνηγετικό όπλο εναντίον 30χρονου, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα, ενώ τραυματίστηκε και μία διερχόμενη γυναίκα, 48 ετών, από σκάγια.
  • Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη σύλληψη των άλλων δύο ατόμων, που συμμετείχαν στο περιστατικό, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε χθες (1/9/2026) το βράδυ, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν 30χρονο

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 21:00, στην οδό Καραΐσκάκη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Αστυνομία, συνολικά τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με κυνηγετικό όπλο εναντίον 30χρονου, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου παραμένει για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου περιστατικού, τραυματίστηκε από σκάγια και μία διερχόμενη γυναίκα, 48 ετών, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τη σύλληψη των άλλων δύο ατόμων που συμμετείχαν στο περιστατικό. Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιηθεί – πρόκειται για άνδρα 31 ετών και τον 27χρονο γιο του συλληφθέντα.

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