FT: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν να αποκτήσει υπερηχητικούς πυραύλους – Το μυστικό deal και το απόρρητο πρόγραμμα C430L

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μια αποκάλυψη προχώρησαν οι Financial Times, φέρνοντας στο φως ένα μυστικό πολυετές πρόγραμμα συνεργασίας της Μόσχας με την Τεχεράνη, για την τεχνολογική αναβάθμιση του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας, Ρώσοι ειδικοί παρείχαν τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη προηγμένων υπερηχητικών πυραύλων κρουζ, οι οποίοι είναι σε θέση να απειλήσουν αμερικανικά αεροπλανοφόρα και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να συνεχίζεται ενεργά ακόμα και εντός του 2026.

Το απόρρητο πρόγραμμα «C430L»

Το πολυετές μυστικό πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία C430L, ξεκίνησε το 2023 και συνέδραμε στην προσέλκυση έμπειρων Ρώσων ειδικών στους πυραύλους, προκειμένου να βοηθήσουν το Ιράν να αναπτύξει τεχνολογία ώθησης ramjet για μια νέα κατηγορία όπλων, σύμφωνα με την έρευνα των FT που βασίστηκε σε αλληλογραφία, ταξιδιωτικά έγγραφα και στρατιωτικές πατέντες που διέρρευσαν.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους πυραύλους κρουζ να διατηρούν πτήση με ταχύτητα πολλαπλάσια της ταχύτητας του ήχου και προοριζόταν σχεδόν βέβαια για πυραύλους κατά πλοίων και επιθέσεων εδάφους, δήλωσαν ειδικοί που επικαλείται η εφημερίδα.

Το Ιράν έχει κατασκευάσει και δοκιμάσει σε πτήση το σύστημα ώθησης ramjet, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένας υπερηχητικός πύραυλος κρουζ αναπτυγμένος με ρωσική βοήθεια έχει ήδη αναπτυχθεί επιχειρησιακά, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ο ρόλος της Rosoboronexport

Το πρόγραμμα οργανώθηκε από τον ρωσικό κρατικό φορέα εξαγωγής όπλων Rosoboronexport σε συντονισμό με την κατασκευάστρια εταιρεία πυραύλων NPO Mashinostroyenia.

Ρώσοι μηχανικοί ανέλυσαν δεδομένα από δοκιμαστική πτήση στο Ιράν και παρείχαν συμβουλές στην Τεχεράνη για ζητήματα που περιλάμβαναν τα συστήματα καυσίμων, τη σταθερότητα της καύσης, τις εισαγωγές αέρα και τα ακροφύσια των κινητήρων.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η συνεργασία συνεχίστηκε εντός του 2026, μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με τις δύο πλευρές να συζητούν το επόμενο στάδιο του προγράμματος ακόμα και πρόσφατα, τον Ιούνιο.