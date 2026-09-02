Κυψέλη: Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες – Οι «Illuminati» το «δαιμονιασμένο» μωρό και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Τετάρτης (2/9) οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα βαλίτσα, διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Πρόκειται για τον 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, η οποία δηλώνει μητέρα του βρέφους, και τον 26χρονο Αφγανό που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις, την ώρα που οι καταθέσεις τους εμφανίζουν σοβαρές αντιφάσεις και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δημιουργούν νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ενώ η έρευνα για τον θάνατο του βρέφους συνεχίζεται.

Οι «Illuminati» το «δαιμονιασμένο» μωρό και οι αντιφατικοί ισχυρισμοί – Τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τους οι τρεις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του βρέφους

Ο 43χρονος Έλληνας έκανε λόγο για ένα μωρό «δαιμονιασμένο», που οι «Illuminati» το άλλαξαν στο μαιευτήριο.

«Ησύχασε το σπίτι μας, όταν πέθανε», είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς. Ο ίδιος, μάλιστα επιμένει στον αρχικό του ισχυρισμό ότι το 9 μηνών αγόρι έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.

Υποστηρίζει ότι οι μαχαιριές βρέθηκαν πάνω στο άψυχο κορμάκι του μωρού, επειδή προσπάθησε να το βγάλει από τον καταψύκτη, που το είχαν τοποθετήσει και επιχείρησε να σπάσει τον πάγο με μαχαίρι.

Σύμφωνα και πάλι με τους ισχυρισμούς του, το βρέφος έμεινε στην κατάψυξη για δύο χρόνια.

«Το παιδί είναι δικό μου, ήταν στην κατάψυξη από το 2023»

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι ο 25χρονος Αφγανός», φέρεται να δήλωσε η 38χρονη Γερμανίδα.

Αναφερόμενη στον 43χρονο Έλληνα και στο μακάβριο εύρημα, πρόσθεσε: «Με τον σύντροφό μου δεν είμαστε παντρεμένοι. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά. Είχε συλληφθεί. Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν ήθελα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Γεννήθηκε και είχε προβλήματα υγείας».

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του βρέφους.

Τα 15 από αυτά εκτιμάται ότι προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του, ενώ πέντε φέρονται να είναι προθανάτια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος θανάτου του παιδιού, καθώς η παραμονή του επί μακρόν σε συνθήκες κατάψυξης δυσχεραίνει το έργο των ειδικών.

Αναμένονται οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Η φωτογραφία με το «4ο παιδί» και οι εξετάσεις DNA

Πρόσθετα ερωτήματα δημιουργεί φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο 43χρονος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022. Σε αυτή εμφανίζεται μαζί με τη 38χρονη, τα τρία παιδιά και ένα ακόμη βρέφος σε παιδικό καροτσάκι.

Οι Αρχές εξετάζουν τη χρονική στιγμή της ανάρτησης σε συνδυασμό με όσα έχει υποστηρίξει η 38χρονη για τον χρόνο γέννησης του βρέφους που βρέθηκε νεκρό. Η φωτογραφία είχε δημοσιευθεί αρκετό διάστημα πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, όπως η ίδια υποστηρίζει, γέννησε το συγκεκριμένο βρέφος.

Το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Νέα στοιχεία για το σκοτεινό παρελθόν του 43χρονου φερόμενου πατέρα της οικογένειας έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, o 43χρονος είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για μαστροπεία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχε αποφυλακιστεί.

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για διακίνηση ναρκωτικών.

Γιαννόπουλος στο enikos.gr: «Είχαμε δύο καταγγελίες για την οικογένεια»

Η οικογένεια δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές Αρχές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος στο enikos.gr, είχε λάβει καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, δύο φορές στο παρελθόν.

Ο κ. Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «το 2020 λάβαμε μία αναφορά για σοβαρή παραμέληση των παιδιών της οικογένειας, για άθλιες συνθήκες υγιεινής στο σπίτι όπου διέμεναν τότε, αλλά και για οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών και αμέσως ενημερώσαμε την Εισαγγελία».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «υπήρξε μία ανώνυμη κλήση στο Χαμόγελο του Παιδιού, αλλά χωρίς να δίνονται περισσότερα στοιχεία για την οικογένεια- ούτε τα ονόματα ξέραμε, ούτε τις ηλικίες- με αποτέλεσμα αυτή η καταγγελία να μην οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Πλέον με τις σοκαριστικές εξελίξεις με το βρέφος, το οποίο έφερε 20 μαχαιριές στην πλάτη του, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια, εις βάρος της οποίας είχε γίνει καταγγελία και το 2024».

«Πήγε στο νοσοκομείο και πήρε τα παιδιά σαν… κύριος»

«Το θέμα είναι πως τα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομείο για να προστατευτούν και ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας, πήγε άνετος, σαν… κύριος και τα πήρε, χωρίς να ενημερωθεί ούτε η Αστυνομία, ούτε εμείς ως «Χαμόγελο του Παιδιού». Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται η Αστυνομία και ακολουθεί κινητοποίηση για να τα βρούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έφτασε ποτέ σε εμάς» πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.