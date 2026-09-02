Κρήτη: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 86 μετανάστες σε επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια του νησιού

Συνολικά 86 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην πρώτη επιχείρηση, 37 επιβαίνοντες σε λέμβο διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης, ενώ στη δεύτερη, 49 αλλοδαποί διασώθηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 86 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.
  • Στην πρώτη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 37 επιβαίνοντες πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης.
  • Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 49 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

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Συνολικά 86 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, στην πρώτη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 37 επιβαίνοντες, πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης.

Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 49 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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