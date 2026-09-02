Ακίνητα: Γιατί αυξάνονται οι δωρεές και γονικές παροχές και υποχωρούν οι αγοραπωλησίες – Τα νέα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Αλματωδώς αυξάνονται οι δωρεές και οι γονικές παροχές λόγω του υψηλού αφορολογήτου ορίου των 800.000 ευρώ, ωστόσο οι παραδοσιακές αγοραπωλησίες ακινήτων υποχωρούν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, κυρίως λόγω …τιμών, όπως αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, οι φόροι και τα τέλη από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές κατέγραψαν μια αύξηση της τάξεως του 63,2% τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουαρίου-Μαΐου) η αύξηση έφτασε το 23,1%.

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων

Διαφορετική όμως είναι η εκόνα για τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κτιρίων και οικοπέδων ήταν μειωμένες κατά 4% σε ετήσια βάση τον Μάιο. Αυτό συμβαίνει για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο, στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του τρέχοντος έτους, εξακολουθούν να είναι αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Αναλυτικά, τον Μάιο, βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 53,12 εκατ. ευρώ από τις μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων. Αυτοί μειώθηκαν κατά 4% ετησίως.

Μάλιστα ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε στις αγοραπωλησίες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων διαμορφώθηκε στα 44,64 εκατ. ευρώ από 45,89 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Δηλαδή καταγράφηκε μια πτώση της τάξεως του 2,7%.

Παράλληλα επισημαίνεται πως, οι φόροι μεταβίβασης στα οικόπεδα και στα αγροκτήματα ανήλθαν σε 8,48 εκατ. ευρώ, από 9,43 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025. Ήταν δηλαδή χαμηλότερα κατά 10,1%.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν πως, η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων κατά την περίοδο 2023-2025 άγγιξε συνολικά το 34,3% σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές να υπερβούν το ιστορικό υψηλό του 2008.

Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία

Μάλιστα οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων έφθασαν τα 246,81 εκατ. ευρώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 έναντι 235,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση 4,6%).

Συνεπώς, το πεντάμηνο εισπράχθηκαν σχεδόν 10,9 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από φόρους μεταβίβασης, παρόλο που υπήρξε κάμψη στο δίμηνο (Απριλίου- Μαΐου).

Όσον αφορά στις δωρεές και γονικές παροχές επισημαίνεται πως, οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν 63,2% και ανήλθαν στα 6,82 εκατ. ευρώ.

Τον Μάιο, οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 6,82 εκατ. ευρώ έναντι 4,18 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Δηλαδή μέσα σε 1 χρόνο αυξήθηκαν κατά 2,64 εκατ. ευρώ ή υπήρξε μια άνοδο 63,2%.

Το πεντάμηνο του 2026 ( Ιανουαρίου – Μαΐου), οι φόροι από δωρεές, γονικές και λοιπές παροχές ήταν 18,71 εκατ. ευρώ, έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025. Καταγράφηκε ουσιαστικά μια αύξηση της τάξεως του 23,1% κυρίως λόγω του υψηλό αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ που εφαρμόζεται στις γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τον Μάιο οι φόροι και τα τέλη που βεβαιώθηκαν ήταν 15,51 εκατ. ευρώ απίο 14,97 εκατ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους οι φόροι κληρονομιάς διαμορφώθηκαν στα 61,86 εκατ. ευρώ, από 61,35 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Το διάστημα αυτό καταγράφηκε μια οριακή αύξηση 0,8%.