ΚΟΤ: Ποια στοιχεία θα πρέπει να ελέγξετε πριν από την αίτηση για να μην έχετε πρόβλημα με την ένταξη -Τι θα ισχύσει από 25 Σεπτεμβρίου

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Έως τη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα πρέπει οι εν ενεργεία δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα KOT, προκειμένου να μην απενταχθούν αυτόματα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Οι υπόλοιποι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους (αφού πρώτα ακυρώσουν την ήδη υπάρχουσα υποβληθείσα αίτηση). Ο έλεγχος των αιτήσεων του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών γίνεται σύμφωνα:

με τη φορολογική δήλωση 2025, όσον αφορά στα εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

με την τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ (2025), όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία.

Οι πολίτες όμως που υπέβαλαν αίτηση από τις 25 Ιουλίου 2026, και πριν από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2026 και έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2025 (εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026), μπορούν αν θέλουν, να κάνουν νέα αίτηση, η οποία θα ελεγχθεί, όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ (2026).

Σημειώνεται δε, πως μέσω του εν λόγω προγράμματος, οι δικαιούχοι μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος για την κύρια κατοικία τους.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν από την υποβολή της αίτησης

Πριν όμως υποβάλουν την αίτησή τους για το νέο πρόγραμμα του ΚΟΤ, οι πολίτες θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα εξής:

εάν είναι σωστά καταχωρημένος ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

εάν έχει καταχωριστεί ορθά το ΑΦΜ τους στον πάροχο του ρεύματος.

εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία τους.

εάν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης τους.

εάν έχουν δηλωθεί σωστά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ακόμη επισημαίνεται πως ,η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να αφορά στην πρώτη κατοικία του νοικοκυριού και να είναι καταχωρισμένη στον άμεσα φορολογούμενο της φορολογικής δήλωσης και όχι στον φιλοξενούμενο.

Συνεπώς, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν τα παραπάνω στοιχεία και αυτό διότι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ένταξη στο ΚΟΤ είναι η αντιστοίχιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τα φορολογικά στοιχεία.

Ποιοι κινδυνεύουν να κοπούν

Εκτός ΚΟΤ κινδυνεύουν να μείνουν οι πολίτες μεταξύ άλλων:

που έχουν υπερβεί τα εισοδηματικά όρια ή τα περιουσιακά, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τους για το φορολογικό έτος 2025.

που δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση τους για το φορολογικό έτος 2025.

που δηλώνουν δαπάνες πολυτελείας, όπως σκάφη αναψυχής.

που έχουν αλλαγές είτε στη σύνθεση του νοικοκυριού τους είτε στην διεύθυνση της κύριας κατοικίας τους και το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο για αυτό.

που δεν έχουν υποβάλει εκ νέου αίτηση για την ένταξη στην Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τι θα ισχύσει από τις 25 Σεπτεμβρίου 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή νέων αιτήσεων του ΚΟΤ προβλέπεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή έως τις 15 Ιουλίου 2027.