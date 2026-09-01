Κωπαΐδα: Αρουραίοι καταστρέφουν τις καλλιέργειες τριφυλλιού – Στο 50% οι απώλειες στην παραγωγή

Σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες τριφυλλιού προκαλούν χιλιάδες αρουραίοι στην Κωπαΐδα, με τους αγρότες της περιοχής να καταγράφουν σημαντική μείωση της παραγωγής τους και να ζητούν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί αρουραιόπληκτη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βοιωτίας, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει μέχρι στιγμής δέσμευση για αποζημιώσεις.

Τα τρωκτικά σκάβουν στο έδαφος σε βάθος περίπου 30 εκατοστών, προκειμένου να φτάσουν στις ρίζες του τριφυλλιού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες. Οι πολυάριθμες τρύπες που έχουν δημιουργηθεί στα χωράφια αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, ενώ οι απώλειες στην παραγωγή εκτιμάται ότι φτάνουν ακόμη και το 50%.

Ένας από τους αγρότες της περιοχής περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα τρωκτικά καταστρέφουν τα φυτά: «Μπαίνει μέσα στο χωράφι και κόβει το κλαρί, κόβει αυτό το πράγμα. Τώρα πού το πάει, το τρώει, το πάει στη φωλιά, δεν ξέρει τι κάνει. Εξαφανίστηκε το τριφύλλι από το χωράφι».

Βλέποντας τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί στην καλλιέργειά του, ο ίδιος συνεχίζει: «Μα πώς να το πω; Όλο αυτό το χώμα ένα ποντικάκι τώρα, μέσα από τη γη, πώς το βγάζει; Με τι τρόπο; Πώς το βγάζει; Λες και έχει φτυάρι και βγάζει το χώμα μέσα από τη ρίζα. Κοιτάξτε το χώμα που έχει βγάλει».

Ο αγρότης εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μειωμένη παραγωγή στην επάρκεια ζωοτροφών κατά τους επόμενους μήνες. «Το θέμα είναι ότι δεν θα υπάρξει, δηλαδή, τον χειμώνα τριφύλλι. Δεν θα υπάρχει να βρουν οι κτηνοτρόφοι».

Μεγάλη μείωση της παραγωγής

Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι η απόδοση των χωραφιών έχει μειωθεί σημαντικά. Αγρότης της περιοχής σημειώνει ότι από τα περίπου 400 κιλά ανά στρέμμα που παρήγαγε στο παρελθόν, η παραγωγή έχει υποχωρήσει πλέον στα 100 κιλά.

«Βγάζαμε 400 κιλά το στρέμμα, τώρα έχουμε πέσει στα 100. Μεγάλη διαφορά. Ας ελπίσουμε ότι το Υπουργείο θα πάρει κάποια μέτρα για να γίνει καταπολέμηση», αναφέρει.

Η καταστροφή των ριζών έχει ως αποτέλεσμα το τριφύλλι να αραιώνει και τη θέση του να καταλαμβάνουν άλλα φυτά.

«Το τριφύλλι αυτό έπρεπε να ήταν όλο πυκνό. Τώρα δεν είναι πυκνό, βλέπετε. Αυτό ήταν σπαρμένο σωστά, το είχα σπείρει σωστά εδώ. Δεν υπάρχει τριφύλλι τώρα, βγαίνουν χορτάρια».

Το πρόβλημα έχει επηρεάσει δεκάδες καλλιεργητές στη Βοιωτία, καθώς τα τρωκτικά καταστρέφουν τις ρίζες των φυτών και δημιουργούν εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων στοών.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Ο γεωπόνος κ. Παυλάκος, μιλώντας στον Alpha, επισημαίνει τη σημασία των προληπτικών καλλιεργητικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των πληθυσμών των τρωκτικών.

«Η πρόληψη πάντα σώζει. Το όργωμα και το φρεζάρισμα, το βαθύ όργωμα, καταστρέφουν τις υπόγειες στοές, τις φωλιές και τις αποθήκες τροφής των ποντικιών».

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα τρωκτικά εξακολουθούν να εξαπλώνονται και αναφέρουν ότι δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκφράζουν, επίσης, φόβους ότι, εάν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, οι ζημιές ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες καλλιέργειες, με συνέπειες για την τοπική αγροτική οικονομία.

Ο κ. Παυλάκος ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και τη χορήγηση ενισχύσεων για την καταπολέμηση των τρωκτικών.

«Αναμφίβολα θα πρέπει να ενσκήψει σε αυτό το μείζον πρόβλημα, που ταλανίζει την ελληνική γεωργία κάθε χρόνο, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να δοθούν βοηθήματα για την καταπολέμηση των τρωκτικών τόσο στις αροτραίες όσο και στις δενδροκομικές καλλιέργειες».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Βοιωτίας έχει χαρακτηρίσει την περιοχή της Κωπαΐδας αρουραιόπληκτη. Παρά την έκταση των ζημιών, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δέσμευση για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς.