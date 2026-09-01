Πρόσβαση και έλεγχο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ζητεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Ζήτημα πρόσβασης και ελέγχου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θέτει εκ νέου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), υπογραμμίζοντας ότι «αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επείγοντα τρόπο».

Συγκεκριμένα, εμπιστευτική έκθεση του ΔΟΑΕ, που περιήλθε σήμερα στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) αναφέρει ότι «η απουσία πρόσβασης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν προκειμένου να εξακριβωθεί το πυρηνικό υλικό πρέπει να διευθετηθεί με τον πλέον επείγοντα τρόπο».

«Η έλλειψη πληροφοριών στον Οργανισμό σχετικά με αυτό το πυρηνικό υλικό και η απουσία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις που θα επέτρεπε να το εξακριβώσουμε συνιστά κίνητρο ανησυχίας σχετικά με τη διάδοση», συμπληρώνει ο ΔΟΑΕ σε αυτήν την έκθεση.

Να σημειωθεί ότι ο ΔΟΑΕ δεν έχει πρόσβαση στις κυριότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν από τον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε το Ισραήλ, με τη συνδρομή των ΗΠΑ, τον Ιούνιο του 2025, όπου είχαν πληγεί αυτοί οι χώροι. Ενώ, μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουάσιγκτον την 28η Φεβρουαρίου, πυρηνικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο πληγμάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΟΑΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους.

Σε αυτό το πνεύμα, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι επαναλαμβάνει την πεποίθηση πως «τα μακροχρόνια προβλήματα και οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που περιβάλλουν αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν μέσω μιας διαρκούς και επαληθεύσιμης διπλωματικής συμφωνίας.

Οι εκτιμήσεις για τα ποσοστά εμπλουτισμένου ουρανίου

Πριν από τα πλήγματα του Ιουνίου 2025, ο ΔΟΑΕ, το διοικητικό συμβούλιο του οποίου θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, είχε υπολογίσει ότι τα συνολικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν σε ποσοστό 60% — επίπεδο κοντά στο 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου — ανέρχονταν σε 440,9 κιλά, αυξημένα κατά 32,3 κιλά σε σχέση με τη 17η Μαΐου του ίδιου έτους. Βέβαια, μετά τους αμερικανο – ισραηλινούς βομβαρδισμούς, η τύχη αυτού του αποθέματος παραμένει αβέβαιη.

Πάντως, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι «η ευρέως διαδεδομένη εκτίμηση είναι πως το απόθεμα αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί όπου βρισκόταν πριν από τον Ιούνιο του 2025, κοντά στην εγκατάσταση εμπλουτισμού καυσίμου του Ισφαχάν».