Τραμπ για Ιράν: «Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα» – Αμφιβάλλει ότι η Τεχεράνη θα αποδεχθεί συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που, κατά την άποψή του, είναι απαραίτητο προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Η εκτίμηση Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε μία συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις τις οποίες ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις συνέπειες των προηγούμενων αμερικανικών πληγμάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η Τεχεράνη θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές δυνατότητές της.

Οι δηλώσεις Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον για την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Πηγή: Al Jazeera