Τραμπ για Ιράν: «Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα» – Αμφιβάλλει ότι η Τεχεράνη θα αποδεχθεί συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα» και εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα αποδεχθεί μία συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το Ιράν θα χρειαστεί σημαντικό χρόνο για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές του δυνατότητες μετά τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα.

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Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ - ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», αμφιβάλλοντας ταυτόχρονα ότι η Τεχεράνη θα αποδεχθεί την απαραίτητη συμφωνία.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε μία συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις τις οποίες ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις συνέπειες προηγούμενων πληγμάτων, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές δυνατότητές της.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που, κατά την άποψή του, είναι απαραίτητο προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Η εκτίμηση Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε μία συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις τις οποίες ο ίδιος θεωρεί αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας ότι η αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις συνέπειες των προηγούμενων αμερικανικών πληγμάτων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η Τεχεράνη θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκαταστήσει τις πυρηνικές δυνατότητές της.

Οι δηλώσεις Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τις προϋποθέσεις που θέτει η Ουάσινγκτον για την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Πηγή: Al Jazeera

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