Σταύρος Νικολαΐδης: Γιόρτασε 12 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του – «Η ζωή είναι μικρές καθημερινές μάχες»

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Δώδεκα χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Γιώτα Ζαρμακούπη, συμπλήρωσε ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από τον εορτασμό της επετείου τους.

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του παντρεύτηκαν το 2014 και έχουν αποκτήσει έναν γιο. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το ζευγάρι εμφανίζεται μπροστά σε μία τούρτα, να σβήνει μαζί τα κεράκια για τη 12η επέτειο του γάμου του.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, ο Σταύρος Νικολαΐδης εξήγησε μέσα από μία εκτενή ανάρτηση γιατί θεωρεί σημαντικό να γιορτάζει ένα ζευγάρι την επέτειό του. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες και στις έντονες διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, αλλά και στην προσπάθεια που απαιτεί η κοινή πορεία δύο ανθρώπων.

Σταύρος Νικολαΐδης: «Στην επέτειο γάμου γιορτάζεις που τα καταφέρνεις ακόμα»

Αρχικά, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα σχόλια ανθρώπων που εξέφρασαν την απορία τους για το γεγονός ότι ο ίδιος και η σύζυγός του εξακολουθούν να γιορτάζουν την επέτειο γάμου τους.

«Απορούσαν κάποιοι χθες που γιορτάζουμε την επέτειο γάμου. “Έλα ρε, γιορτάζετε ακόμα;” ή “εγώ δεν γιορτάζω από τον πρώτο χρόνο”. Ε, τότε τι παντρεύτηκες;», έγραψε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι, κατά τη δική του οπτική, η επέτειος μπορεί να αποκτά για ένα παντρεμένο ζευγάρι ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τα γενέθλια, καθώς σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας κοινής διαδρομής παρά τις δυσκολίες.

«Στην επέτειο γάμου, γιορτάζεις που τα καταφέρνεις ακόμα. Που αντέχεις. Που αντεπεξέρχεσαι στις δυσκολίες και στην καθημερινότητα. Που αγαπάς ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχεις τσακωθεί χοντρά κι είσαι ακόμα εδώ»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε επίσης στις δύσκολες στιγμές που μπορούν να δοκιμάσουν μία μακροχρόνια σχέση, περιγράφοντας περιόδους έντονων διαφωνιών, απομάκρυνσης και αμφισβήτησης.

«Γιατί έχεις τσακωθεί χοντρά κι είσαι ακόμα εδώ. Γιατί έχουν περάσει μέρες που δεν μιλάτε κι είσαι ακόμα εδώ. Γιατί έχεις σκεφτεί να χωρίσεις κι είσαι ακόμα εδώ», έγραψε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμη στις στιγμές κατά τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί την ανάγκη να μείνει μόνος του, αλλά στη συνέχεια να συνειδητοποιήσει ότι του λείπουν η σύντροφός του και το παιδί του.

Μέσα από την ανάρτησή του, παρουσίασε την επέτειο όχι μόνο ως έναν εορτασμό, αλλά και ως μία αφορμή για να αναγνωρίσει ένα ζευγάρι όσα έχει αντιμετωπίσει και ξεπεράσει κατά τη διάρκεια της κοινής του ζωής.

«Η ζωή μπορεί να μην είναι πόλεμος, αλλά είναι μικρές καθημερινές μάχες»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης στάθηκε, τέλος, στη σημασία που μπορούν να έχουν τέτοιες στιγμές μέσα στην καθημερινή ρουτίνα, επισημαίνοντας ότι λειτουργούν ως υπενθύμιση της κοινής προσπάθειας και της σχέσης δύο ανθρώπων.

«Αυτές οι στιγμές χρωματίζουν το γκρίζο. Κι αν το αφήσεις, θα σε αφήσει. Αυτές οι ενέσεις σπάνε τη ρουτίνα», σημείωσε.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του αναφερόμενος στις καθημερινές δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι και στη σημασία της από κοινού διαχείρισής τους.

«Η ζωή μπορεί να μην είναι πόλεμος, αλλά είναι μικρές καθημερινές μάχες. Που τις κερδίζετε μαζί και πρέπει να χαίρεστε γι’ αυτό», κατέληξε.