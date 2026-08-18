Γάζα: Χρονοδιάγραμμα 60-90 ημερών για τον αφοπλισμό της Χαμάς θέτει ο Κούσνερ – Στο επίκεντρο η ανοικοδόμηση

Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανοικοδόμηση της Γάζας και την εξέλιξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρουσίασε ο Τζάρεντ Κούσνερ μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψής του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος εκτίμησε ότι τα πρώτα βήματα μπορούν να γίνουν μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ενώ προειδοποίησε ότι, εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί εντός 60 έως 90 ημερών, θα αποδείξει ότι «δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη» και το Ισραήλ θα μπορεί να «προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δουλειά».

Ο Κούσνερ δήλωσε από το Τελ Αβίβ ότι προσδοκά πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου μέσα στον επόμενο μήνα, η οποία θα μπορούσε να συνοδευτεί από την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης μέρους του οπλισμού της Χαμάς.

«Θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόοδο σε μόλις 30 ημέρες, μαζί, ας το ελπίσουμε, με την έναρξη της απόσυρσης ενός μέρους των όπλων, και ας ελπίσουμε επίσης, το σφράγισμα ορισμένων σηράγγων κατά τις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε σε δημοσιογράφο του αμερικανικού δικτύου Fox News.

«Για το Ισραήλ, πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία βγαίνει κερδισμένο σε κάθε περίπτωση», πρόσθεσε ο Κούσνερ.

Ο ίδιος συνέδεσε ευθέως την έναρξη της ανοικοδόμησης με την ολοκλήρωση της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας.

«Έχουμε ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, όμως δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσει η ανοικοδόμηση μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση. Κανείς δεν θέλει να επενδύσει περισσότερα χρήματα σε έναν τόπο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση εδώ και τόσο καιρό, εάν πρόκειται απλώς να περάσει ξανά στα χέρια τρομοκρατών ή να καταστραφεί εκ νέου», συμπλήρωσε.

Jared Kushner: We have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that’s gone on for so long if it’s just going to be taken over by terrorists or blown up again.… — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Οι επαφές σε Αίγυπτο και Ισραήλ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε επαφές με ηγέτες του Ισραήλ και της Χαμάς, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αρθεί το αδιέξοδο γύρω από το ειρηνευτικό σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για τη Γάζα.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η πολύωρη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) χαρακτήρισε τη συνάντηση «μακρά, σε βάθος και πολύ παραγωγική», προσθέτοντας ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την πορεία που θα ακολουθηθεί στον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι δύο πλευρές «συμφώνησαν ότι το πρώτο βήμα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι να ζητηθεί από τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, ώστε να αχρηστευτούν υπό την επίβλεψη ενός Αμερικανού στρατηγού».

Διαφορετική εικόνα από Ισραηλινό αξιωματούχο

Διαφορετική εκτίμηση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών διατύπωσε άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος υποστήριξε ότι στη συνάντηση δεν σημειώθηκε πρόοδος.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατέστησε σαφές ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τη γραμμή οριοθέτησης που καθορίστηκε στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας όποτε το κρίνουν απαραίτητο. Σε αυτές περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και η στοχοποίηση προσώπων που συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις των δύο αξιωματούχων αποτυπώνουν τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις γύρω από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων του σχεδίου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χέρτσογκ: «Κεντρικό στοιχείο» οι ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια

Την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, στις οποίες κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Η παρέμβαση του Ισραηλινού προέδρου έγινε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές επαφές για την εφαρμογή του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ και την προώθηση των επόμενων σταδίων στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ευγνώμων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου Τραμπ».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη βαρύτητα που, όπως είπε, αποδίδεται στις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια.

«Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ αποτελούν σημαντικό και κεντρικό στοιχείο του σχεδίου τους», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Χέρτσογκ σημείωσε ότι συνεχάρη και ενθάρρυνε την αντιπροσωπεία να συνεχίσει τις προσπάθειές της, ώστε να διαμορφωθεί «ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τον λαό του Ισραήλ, τον λαό της Γάζας και ολόκληρη την περιοχή».

I met with U.S. Special Envoy @JaredKushner, Board of Peace High Representative @NMladenov, and their teams at the President’s Residence in Jerusalem today. I am grateful for their ongoing efforts to advance to the next stages in Gaza, in accordance with President Trump’s… pic.twitter.com/xtYU92ZPfw — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 17, 2026

Οι επαφές συνεχίζονται με βασικά ζητήματα τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, την παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων και τις προϋποθέσεις για την έναρξη της ανοικοδόμησης, ενώ οι πλευρές εξακολουθούν να εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.