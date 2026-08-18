Ολυμπιακός: Κλείνει Κάσερες και Γκονζάλες – Διπλή μεταγραφική ενίσχυση για τους «ερυθρόλευκους»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε δύο σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις προχωρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Κρίστιαν Κάσερες από την Τουλούζ, ενώ παράλληλα έχει έρθει σε συμφωνία με την Τσίβας για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο τόσο τη μεσαία γραμμή όσο και την επίθεση, προσθέτοντας στο ρόστερ τους δύο ποδοσφαιριστές με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Για την απόκτηση του Κάσερες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τουλούζ, με τη συμφωνία να προβλέπει, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ποσό ύψους 10 εκατ. ευρώ. Οι διαδικασίες αναμένεται να προχωρήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου.

Την ίδια ώρα, θετική κατάληξη είχε η υπόθεση του Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τον 23χρονο επιθετικό και στη συνέχεια συμφώνησε και με την Τσίβας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Το προφίλ του Κρίστιαν Κάσερες

Ο Κρίστιαν Κάσερες είναι διεθνής με τη Βενεζουέλα και έχει καταγράψει 48 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Αγωνίζεται στην Τουλούζ από το 2023, όταν η γαλλική ομάδα τον απέκτησε από τη Νιου Γιορκ του MLS.

Ο 26χρονος μπορεί να καλύψει διαφορετικούς ρόλους στον άξονα, καθώς αγωνίζεται ως αμυντικός, κεντρικός και πιο προωθημένος μέσος.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις με την Τουλούζ, σημειώνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Συνολικά με τη γαλλική ομάδα έχει καταγράψει 100 συμμετοχές, με απολογισμό 4 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πριν μετακομίσει στη Γαλλία, ο Κάσερες αγωνίστηκε στη Νιου Γιορκ, με την οποία κατέγραψε 126 συμμετοχές, πέτυχε 15 γκολ και έδωσε 13 ασίστ.

Συμφωνία και για τον Αρμάντο Γκονζάλες

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός προχωρά στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία και με την Τσίβας για τη μεταγραφή του Μεξικανού επιθετικού.

Ο 23χρονος προέρχεται από μία παραγωγική σεζόν, κατά την οποία σημείωσε 24 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ σε 38 αγώνες.

Ο Γκονζάλες ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταπάτιο, με την οποία πραγματοποίησε επτά συμμετοχές. Το 2022 εντάχθηκε στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα και ακολούθησε σταδιακά την πορεία από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα.

Με την ομάδα νέων κατέγραψε 36 συμμετοχές και πέτυχε 9 γκολ, ενώ με τη δεύτερη ομάδα σημείωσε 24 γκολ σε 28 αγώνες. Στη συνέχεια προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Τσίβας, με την οποία έχει συνολικά 69 συμμετοχές, 29 γκολ και 4 ασίστ.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται επίσης η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ της Liga MX κάτω των 23 ετών στο τουρνουά Apertura του 2023 και η κατάκτηση του πρωταθλήματος Liga MX Sub-23 την ίδια περίοδο.

Με τις δύο συγκεκριμένες κινήσεις, ο Ολυμπιακός προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ του σε κομβικές θέσεις, προσθέτοντας έναν πολυσύνθετο μέσο και έναν νεαρό επιθετικό με υψηλή παραγωγικότητα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.