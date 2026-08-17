Ηρακλής – Βόλος 1-3: Πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου για τους Θεσσαλούς

Ο Βόλος νίκησε με 3-1 τον Ηρακλή στις Σέρρες και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Κάτσικα, ο Κούστα ισοφάρισε για τον Ηρακλή, όμως οι Σαουμπί και Τζόκα διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

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Αθλητισμός

Βόλος, Ηρακλής, Κύπελλο Ελλάδας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βόλος Elabet επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή στις Σέρρες και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
  • Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Κάτσικα (0-1), ο Ηρακλής ισοφάρισε με τον Κούστα (1-1) στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά ο Σαουμπί έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον Βόλο (1-2) πριν το ημίχρονο.
  • Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τζόκα διαμόρφωσε το τελικό 1-3, με τον Βόλο να παίρνει τη νίκη και το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Βόλος Elabet επικράτησε με 3-1 του Ηρακλή στις Σέρρες και εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σε μία αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό, αρκετές ευκαιρίες και τέσσερα γκολ.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και αξιοποίησαν τα λάθη της άμυνας του Ηρακλή. Από την πλευρά τους, οι «κυανόλευκοι» δημιούργησαν ευκαιρίες και διεκδίκησαν το αποτέλεσμα, χωρίς όμως να καταφέρουν να περιορίσουν την επιθετική αποτελεσματικότητα του Βόλου.

Προβάδισμα με Κάτσικα για τον Βόλο

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και αναζήτησαν από τα πρώτα λεπτά το γκολ. Ο Βόλος κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ στο 22ο λεπτό.

Έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αδράνεια της άμυνας του Ηρακλή, ο Κάτσικας βρέθηκε αμαρκάριστος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Ο σκόρερ δεν πανηγύρισε το τέρμα απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός και μετά το γκολ, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ευκαιρίες. Ο Βόλος διαμαρτυρήθηκε για γκολ του Χαραλαμπόγλου, το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ενώ ο Ηρακλής ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Κούστα.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Ο Ηρακλής κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 45+1′, ο Σόρια έδωσε την ασίστ στον Κούστα, ο οποίος με σουτ νίκησε τον Σιαμπάνη και έκανε το 1-1.

Η ισοφάριση, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 45+4′, ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε ακόμη ένα λάθος στην αμυντική λειτουργία του Ηρακλή.

Μετά τη σέντρα του Λάμπρου, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Σαουμπί, ο οποίος σκόραρε για το 1-2 και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Τζόκα διαμόρφωσε το 1-3

Οι δύο ομάδες συνέχισαν με επιθετική διάθεση και στο δεύτερο μέρος, αν και οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν λιγότερες σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.

Η καθοριστική φάση σημειώθηκε στο 60ό λεπτό. Ο Ηρακλής ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα πάνω στον Νιζέτ, όμως η φάση συνεχίστηκε και ο Βόλος εκδήλωσε αντεπίθεση. Ο Τζόκα ολοκλήρωσε τη φάση και διαμόρφωσε το 1-3.

Ο Ηρακλής προσπάθησε στη συνέχεια να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Βόλο να παίρνει τη νίκη με 3-1 και μαζί το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου.

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