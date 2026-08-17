Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τροιζήνα – Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Τροιζήνας, η οποία επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και εξετάζεται η εμπλοκή του σε εννέα ακόμη περιπτώσεις πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024

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Φωτιά πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη 40χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στην Τροιζήνα το πρωί της Δευτέρας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε δίκυκλο όχημα, η οποία επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
  • Ο δράστης εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ομολόγησε την πράξη του.
  • Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή του σε εννέα ακόμη περιπτώσεις εμπρησμών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα, που εκδηλώθηκαν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024.

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Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα Δευτέρα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τροιζήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 40 ετών, φέρεται να προκάλεσε, γύρω στις 04:09, πυρκαγιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα , όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τον εν λόγω δράστη υπήρχαν και άλλες εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024.

Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εν λόγω δικογραφία με τους 9 εμπρησμούς συσχετίζεται με την εμπλοκή του στο πρόσθετο περιστατικό.

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