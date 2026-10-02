Συνελήφθη 23χρονος μοτοσικλετιστής που έκανε «σούζες» στο Καματερό – Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τον Αύγουστου για έναν χρόνο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στο Καματερό ένας 23χρονο μοτοσικλετιστής και εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κινείται με μοτοσυκλέτας επί της Λ. Φυλής στο Καματερό, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων(σούζες), με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί την 25-8-2026 για -365- ημέρες για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.