Ιράν: Καταδικάζει την επίθεση με drones στο Ιρακινό Κουρδιστάν – Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν, της αυτόνομης περιφέρειας στο βόρειο Ιράκ, καταδίκασε η ιρανική διπλωματία, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ύποπτη», σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η επίθεση είχε επίσης στόχο την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν, ενώ οι τοπικές αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι τα drones προήλθαν από την περιοχή των συνόρων με το Ιράν.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Σε ανακοίνωση που επικαλείται το IRNA, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, «υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να προασπίσει τις φιλικές σχέσεις με το Ιράκ και το Κουρδιστάν» και «επέμεινε στην ανάγκη να αποτραπούν οι ζοφερές σκευωρίες των εχθρών του Ιράν και του Ιράκ που έχουν στόχο να βλάψουν» τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τεχεράνη καταδίκασε την επίθεση, επιχειρώντας παράλληλα να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στη διατήρηση των σχέσεών της τόσο με το Ιράκ όσο και με την αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν.

Ερευνητική επιτροπή για την επίθεση

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, έδωσε εντολή για τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής, με στόχο να εντοπιστούν οι δράστες και να εξακριβωθεί η προέλευση της επίθεσης, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Νωρίτερα, οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του Ιρακινού Κουρδιστάν είχαν αναφέρει ότι η επίθεση εξαπολύθηκε «από τα σύνορα με το Ιράν». Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην προέλευση των drones και στην ταυτοποίηση όσων βρίσκονται πίσω από την επίθεση, την ώρα που η ιρανική πλευρά απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις της με το Ιράκ και το Ιρακινό Κουρδιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ