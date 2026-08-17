Πριγκίπισσα Ευγενία: Αποκάλυψε τα τρία ονόματα που έδωσε στην κόρη της – Οι νέες φωτογραφίες του μωρού

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Στις 4 Αυγούστου, ανακοινώθηκε η γέννηση του τρίτου παιδιού της πριγκίπισσας Ευγενίας και του Τζακ Μπρούκσμπανκ. Πρόκειται για την πρώτη κόρη του ζευγαριού, καθώς η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, είχε αποκτήσει προηγουμένως δύο γιους.

Την Δευτέρα 17 Αυγούστου, η πριγκίπισσα Ευγενία αποκάλυψε με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα τρία ονόματα που έδωσε στη νεογέννητη κόρη της. Παράλληλα, μοιράστηκε και ορισμένες φωτογραφίες του νεότερου μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογενείας.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσή της, η μητέρα τριών παιδιών πλέον, έκανε γνωστό ότι η κόρη της ονομάστηκε «Adelaide Elizabeth Annina».

Το δεύτερο όνομά της, το νεογέννητο κοριτσάκι το πήρε από την προγιαγιά της, βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Eugenie (@princesseugenie)

Αναλυτικά, στο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε το πλήρες όνομα της κόρης της, η πριγκίπισσα Ευγενία έγραψε: «Πριν από δύο εβδομάδες, σαν σήμερα, καλωσορίσαμε το κοριτσάκι μας στον κόσμο. Και από τότε, έχουμε περάσει τον πιο ξεχωριστό, ζεστό και γεμάτο αγάπη χρόνο.

Είμαστε τόσο χαρούμενοι που σας παρουσιάζουμε την Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Πήρε το όνομά της από τρεις ανθρώπους που αγαπάμε και θαυμάζουμε, από το παρελθόν και το παρόν, ανάμεσά τους και η προγιαγιά της, που κρατάμε βαθιά στην καρδιά μας. Το όνομά της αποτελεί μέρος της αγγλικής και της πορτογαλικής ιστορίας, δύο τόπων που αγαπάμε και αποκαλούμε σπίτι μας.

Ο Augie και ο Ernie είναι ήδη τα καλύτερα μεγάλα αδέλφια».