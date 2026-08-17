Ρούλα Κορομηλά: «Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε η αγάπη του δεν τελείωσε» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της

Η Ρούλα Κορομηλά πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, αναφερόμενη στον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Η δημοσίευση περιελάμβανε και μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. 

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Ρούλα Κορομηλά
Φωτογραφία: Instagram/roulakoromila
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρούλα Κορομηλά πραγματοποίησε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram. Η δημοσίευση αφορούσε τον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
  • Στην ανάρτησή της, η επιτυχημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία από την παιδική της ηλικία.
  • Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ρούλα Κορομηλά έγραψε: «Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν».

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Μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Ρούλα Κορομηλά, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου. Στη δημοσίευσή της αναφέρθηκε στον πατέρα της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Στην ανάρτησή της, η επιτυχημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα, μία παλιά οικογενειακή φωτογραφία. Στο όμορφο στιγμιότυπο την βλέπουμε στη παιδική της ηλικία. Η ίδια και η αδελφή της είναι ντυμένες με λευκά φορέματα, ενώ ποζάρουν δίπλα στους χαμογελαστούς γονείς τους.

Η Ρούλα Κορομηλά έχει γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

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