Βίκυ Μοσχολιού: Το όμορφο στιγμιότυπο με τους γονείς της, από τη νηπιακή της ηλικία

Είκοσι ένα χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή 16 Αυγούστου, από την ημέρα που η Βίκυ Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή. Η σπουδαία τραγουδίστρια, με τη μαγευτική φωνή, είχε γεννηθεί στις 23 Μαΐου του 1943, ενώ άφησε τη τελευταία της πνοή στις 16 Αυγούστου του 2005.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 21 ετών από τον θάνατό της, το «studio_kleisthenis» θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της, δημοσιεύοντας στο Instagram μία φωτογραφία της από τα παιδικά της χρόνια.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο τη βλέπουμε σε νηπιακή ηλικία, στα μέσα της δεκαετίας του 40′, μαζί με τους γονείς της.

«Το Studio Κλεισθένης τιμά τη μνήμη της Βίκυς Μοσχολιού, 21 χρόνια από την απώλεια μιας από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Μια φωνή βαθιά και αληθινή, που έδωσε ψυχή σε δημιουργίες μεγάλων συνθετών και στιχουργών και σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη δύναμη και το σπάνιο ερμηνευτικό της μέταλλο.

Στη φωτογραφία, στην παιδική της ηλικία με τους γονείς της, στα μέσα της δεκαετίας του ’40. Ένα πολύτιμο οικογενειακό στιγμιότυπο που χρόνια αργότερα η ίδια εμπιστεύτηκε στον Κλεισθένη, προκειμένου να αποκαταστήσει και να βελτιώσει την παλιά αυτή φωτογραφία», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.