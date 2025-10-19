Ευαγγελία Δομάζου για Βίκυ Μοσχολιού: «Η μητέρα μου ήθελε να γίνει μοναχή – Δεν την αφήσαμε»

Μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η κόρη της Βίκυς Μοσχολιού και του Μίμη Δομάζου, Ευαγγελία Δομάζου, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Η Ευαγγελία Δομάζου αποκάλυψε πως στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Βίκυ Μοσχολιού είχε εκφράσει την επιθυμία να χειροτονηθεί, κάτι που όμως δεν της επέτρεψαν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαζύγιο των γονιών της, μιλώντας με αγάπη και σεβασμό και για τους δύο.

«Η μητέρα μου για το ελληνικό τραγούδι ήταν ιέρεια. Ίσως φανεί υπερβολικό αλλά θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι. Εκείνη και ο Μπιθικώτσης αλλάξανε όλο το ελληνικό τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε: «Η γιαγιά μου έγινε μοναχή. Και η μητέρα μου, στα τελευταία της, που είχε πάει πάνω στην εκκλησίτσα της γιαγιάς και έμενε μαζί της, μας είχε ζητήσει να χειροτονηθεί, αλλά δεν την αφήσαμε».

«Κατά κύριο λόγο μεγαλώσαμε με τη μαμά. Η ζωή μας, μέχρι τα εννέα μου χρόνια, και τα δέκα της Ράνιας που ήμασταν και με τον μπαμπά, η ζωή μας ήταν τέλεια. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία. Όταν ήμουν τριών ετών γεννήθηκε και ο αδελφός μας, ο Αλέξανδρος, βγήκε πρόωρα στους 8 μήνες. Έμοιαζε του μπαμπά. Δεν υπήρχε θερμοκοιτίδα. Αργήσανε να φέρουν θερμοκοιτίδα. Πέρασε μια εβδομάδα μέσα στο νοσοκομείο μέχρι που πέθανε και έκαναν αεροβάπτιση. Τον είπαν Αλέξανδρο για τον παππού μου. Αυτό σίγουρα ήταν μια πληγή και για τους δυο γονείς μου» περιέγραψε.

«Δεν ξέρω γιατί χώρισαν οι γονείς μου. Ποτέ δεν τσακώθηκαν. Τουλάχιστον όχι μπροστά μας. Δεν μας έδωσαν ένα δικαίωμα για να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρωγόντουσαν. Τη μαμά μου ρώτησα κάποια στιγμή, όταν είχα χωρίσει κι εγώ με τον πρώτο μου σύζυγο. Τη ρώτησα γιατί χώρισε με τον μπαμπά και μου απάντησε ρωτώντας με γιατί χώρισα εγώ. Της είπα ότι χώρισα γιατί είχαμε κάποια προβλήματα και μου είπε, “μου απάντησες, σου απάντησα κι εγώ”» πρόσθεσε.

Με ειλικρίνεια, η Ευαγγελία Δομάζου παραδέχθηκε ότι ο χωρισμός των γονιών της την επηρέασε: «Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να χωρίζουν οι γονείς του. Βέβαια μας ενόχλησε ο χωρισμός. Η μαμά ήταν τόσο καλός άνθρωπος που δεν στερηθήκαμε τον μπαμπά, τουλάχιστον μέχρι που ξαναπαντρεύτηκε εκείνος. Την επισκέφθηκε στο τέλος της ζωής της, τον ζήτησε όταν ήταν μέσα στην εντατική, τον φωνάξαμε, ήρθε, μπήκε στην εντατική, έμειναν οι δυο τους, μίλησαν. Από όσο ξέρω του έδωσε κάποιες συμβουλές. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί που είναι και οι δυο, είναι καλά»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η κόρη της σπουδαίας τραγουδίστριας συγκίνησε λέγοντας: «Με τη μαμά μου πρόλαβα να πω όσα ήθελα. Με τον μπαμπά μου με ενοχλεί λιγάκι γιατί δεν πρόλαβα να του πω πράγματα».

