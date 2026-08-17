Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές – «Περιμένοντας τον Σάκη να τελειώσει το ψαροντούφεκο»

Αρχές Ιουνίου η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης υποδέχτηκαν τον γιο τους. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες του καλοκαιρινές διακοπές με το μωρό του, ενώ έχει μοιραστεί κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από αυτές, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, κοινοποίησε ένα νέο βίντεο στο προφίλ της στο Instagram.

Στο βίντεο που ανήρτησε, βλέπουμε την Μαριαλένα Ρουμελιώτη σε εξόρμησή της στη θάλασσα. Η influencer έχει βάλει στο πρόσωπό της ένα αστείο φίλτρο της εφαρμογής, ενώ κρατάει στα χέρια της των λίγων μηνών γιο της.

Η επιχειρηματίας αποκάλυψε πως εκείνη την στιγμή ο Σάκης Κατσούλης έκανε ψαροντούφεκο, γράφοντας στο Instagram story της: «Περιμένοντας τον Σάκη να τελειώσει το ψαροντούφεκο».