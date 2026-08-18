Κύπελλο Ελλάδας: Άρης και ΑΕΛ πήραν την πρόκριση στη League Phase – Κέρδισαν Αναγέννησης Καρδίτσας και Athens Kallithea

Την πρόκρισή τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισαν ο Άρης και η ΑΕΛ, επικρατώντας της Αναγέννησης Καρδίτσας και της Athens Kallithea αντίστοιχα. Οι «κίτρινοι» νίκησαν με 2-0 στο γήπεδο της Ευκαρπίας, με σκόρερ τους Νοά Φαντιγκά και Ράφα Μιρ, ενώ οι «βυσσινί» πέρασαν από το «Ελ Πάσο» με 3-1, έχοντας πρωταγωνιστή τον Κώστα Παπαγεωργίου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Ο Άρης βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Άρης δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ωστόσο ανέβασε την απόδοσή του μετά την ανάπαυλα και εξασφάλισε την πρόκριση.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε την ομάδα του με τους Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, τον Φαντιγκά στο δεξί άκρο και τον Χαρούπα στο αριστερό. Οι Βοριαζίδης και Ράσιτς αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ ο Γκαρέ είχε δημιουργικό ρόλο. Στις πτέρυγες ξεκίνησαν οι Παλάσιος και Γιαννιώτας, με τον Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επέλεξε σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τους Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλο και Τομάι, ενώ οι Καρυπίδης και Βουκαΐλοβιτς κάλυψαν τις πτέρυγες. Στην επίθεση αγωνίστηκαν οι Μανουσάκης, Αργυρίου και Δρίτσας.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές τους και περιόρισαν τη δημιουργία του Άρη στο πρώτο μέρος. Οι «κίτρινοι» είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες, επιλέγοντας αρκετές φορές τις σέντρες από τα άκρα.

Η πρώτη σημαντική στιγμή καταγράφηκε στο 7ο λεπτό, όταν ο Μπενχαμίν Γκαρέ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Θεοδωρόπουλο. Στο 27′, ο Φαμπιάνο επιχείρησε να απειλήσει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, χωρίς όμως να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε, με τον τερματοφύλακα της Αναγέννησης να μπλοκάρει.

Ακυρώθηκε γκολ του Ράφα Μιρ

Ο Άρης αύξησε την πίεσή του και στο 36′ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Ράφα Μιρ, έπειτα από κάθετη πάσα του Ράσιτς. Ωστόσο, ο Ισπανός επιθετικός υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν και για πέναλτι στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από προσπάθεια του Γιάννη Γιαννιώτα. Από την πλευρά της, η Αναγέννηση Καρδίτσας απείλησε στο φινάλε του πρώτου μέρους με σουτ του Δρίτσα, το οποίο σταμάτησε σε σώματα αμυντικών. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Φαντιγκά και Μιρ «καθάρισαν» την πρόκριση

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τον Μιγκέλ Αλφαρέλα αντί του Γιαννιώτα. Ο Αλφαρέλα πλαισίωσε τον Ράφα Μιρ στην επίθεση, ενώ ο Γκαρέ μετακινήθηκε προς τα άκρα.

Η αλλαγή της επιθετικής διάταξης έδωσε μεγαλύτερη ταχύτητα στον Άρη και στο 49′ ήρθε το πρώτο γκολ. Ο Γκαρέ πραγματοποίησε ατομική ενέργεια και ανάγκασε τον Θεοδωρόπουλο σε απόκρουση, με τον Φαντιγκά να παίρνει την επαναφορά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Άρης πλησίασε στο δεύτερο γκολ στο 55′, όταν ο Φαμπιάνο έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα βρήκε σε σώματα και κατέληξε σε κόρνερ.

Το 0-2 σημειώθηκε στο 66ο λεπτό. Ο Γκαρέ δημιούργησε ακόμη μία επικίνδυνη φάση και ο Ράφα Μιρ ολοκλήρωσε την προσπάθεια με προβολή, δίνοντας σαφές προβάδισμα πρόκρισης στους «κίτρινους».

Η Αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε σε αλλαγές, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά. Ο Άρης διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και αναζήτησε ακόμη ένα γκολ, με τον Αλφαρέλα να χάνει σημαντική ευκαιρία στο 82′ και τον Γκαρέ να απειλεί στο 87′. Η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στην Αναγέννηση, με σουτ του Ηλιάδη.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Θεοδωρόπουλος, Παπαγεωργίου, Αναστασόπουλος, Τομάι, Βουκαΐλοβιτς, Καρυπίδης (62′ Τσέλιος), Νινίκας (46′ Ηλιάδης), Σλίμον, Μανουσάκης (62′ Πούλιος), Αργυρίου (62′ Σημανταράκης), Δρίτσας.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Διούδης, Χαρούπας, Φαμπιάνο, Γένσεν (86′ Κέρκεζ), Φαντιγκά, Βοριαζίδης (72′ Παπασαραφιανός), Ράσιτς, Παλάσιος (89′ Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46′ Αλφαρέλα), Γκαρέ, Μιρ (72′ Μορόν).

Η ΑΕΛ πέρασε με 3-1 από το «Ελ Πάσο»

Την παρουσία της στη League Phase εξασφάλισε και η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο». Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, η οποία είχε προηγουμένως ξεπεράσει το εμπόδιο των Τρικάλων, πήρε τη νίκη με δύο γκολ του Κώστα Παπαγεωργίου και ένα του Αλμπάνη.

Η Athens Kallithea μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 14′ δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία. Ο Προβυδάκης εκτέλεσε απευθείας φάουλ, αλλά ο Βενετικίδης αντέδρασε σωστά και απέκρουσε.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, όταν ο Ρόμο έπιασε κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Η ΑΕΛ προσπάθησε σταδιακά να ισορροπήσει το παιχνίδι και στο 25′ είχε τη δική της καλή στιγμή, με τον Αντράντα να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Παρότι η Athens Kallithea είχε μεγαλύτερη παρουσία στο επιθετικό τρίτο κατά το πρώτο μέρος, η ΑΕΛ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ. Στο 45′, ο Νίτσος κέρδισε πέναλτι και ο Κώστας Παπαγεωργίου ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 0-1, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.

Δεύτερο γκολ από τον Παπαγεωργίου

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ περιόρισε τους χώρους και κατάφερε να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό της αναμέτρησης. Στο 53′, ο Παπαγεωργίου βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2.

Η Athens Kallithea προσπάθησε να αντιδράσει και η είσοδος του Μανιά έδωσε μεγαλύτερη επιθετική παρουσία στους γηπεδούχους. Η πίεσή τους απέδωσε στο 87ο λεπτό, όταν ο έμπειρος επιθετικός μείωσε σε 1-2 με πλασέ.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να διεκδικήσουν την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά, ωστόσο η ΑΕΛ αξιοποίησε τους χώρους που δημιουργήθηκαν στην άμυνά τους.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «βυσσινί» εκδήλωσαν γρήγορη αντεπίθεση και ο Αλμπάνης ολοκλήρωσε τη φάση με σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση της θεσσαλικής ομάδας στη League Phase.

Διαιτητής: Τουλούμης (Εύβοιας).

ATHENS KALLITHEA (Βαγγέλης Μόρας): Αγγελόπουλος (57′ Καλιάρος), Ματίγιεβιτς, Μλάντεν, Αναστασίου, Προβυδάκης (83′ Φροσύνης), Μπαουτίστα (73′ Βάρκας), Φαϊτάκης, Τζανδάρης, Ρόμο (73′ Μανιάς), Λόπεζ, Κοντονίκος (57′ Καντίγιο).

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης (71′ Λέλεκας), Μπούσης, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης (71′ Τσελεπίδης), Παπαγεωργίου (71′ Σάκιτς), Νοικοκυράκης, Μακρής (80′ Αλμπάνης), Τσιγγάρας, Αντράντα, Νίτσος (64′ Ζτούπης).